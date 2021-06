Russell à Mercedes. Bottas à Williams. Affaire conclue ?

Le site allemand F1 Insider rapporte que George Russell remplacera Valtteri Bottas chez Mercedes à partir de l’année prochaine, affirmant que le patron de l’équipe, Toto Wolff, a informé la direction de l’Anglais que l’accord est conclu et que le Finlandais reviendra dans l’équipe qui lui a accordé sa pause.

Bottas connaît sans doute sa pire saison de Formule 1 depuis qu’il a rejoint les champions du monde en 2017, sa forme a fait un plongeon alarmant lors des dernières courses où, comme de bons observateurs l’ont noté, il a conduit comme un homme qui sait peut-être que son avenir ne sera pas avec Mercedes au-delà de cette année.

Alors que les médias britanniques font résolument pression pour que Russell s’associe à Lewis Hamilton à partir de 2022, ce rapport semble avoir confirmé que leur souhait sera exaucé pour l’une des perspectives les plus chaudes de la nouvelle génération de pilotes de F1.

Charmant et populaire, Russell a été stellaire depuis qu’il a fait irruption sur la scène, même Fernando Alonso n’a que de bonnes choses à dire sur un pilote que l’Espagnol prédit est “un futur champion du monde” et a ajouté: “J’ai dit l’année dernière quand je suivais le sport que George avait été très, très impressionnant avec les performances que nous avons vues dans la Williams.

« Nous savons que ce n’est pas un package compétitif. C’est mieux cette année mais il mettait quelque chose de spécial chaque week-end et c’était agréable à regarder depuis chez lui. C’est quelque chose qui m’impressionne toujours », a expliqué Alonso.

Se référant au week-end à Bahreïn au cours duquel, en quelques heures dans la Mercedes, Russell était sur le rythme de Valtteri Bottas et aurait pu gagner ce soir-là si l’équipe ne l’avait pas déçu.

Alonso a déclaré à propos de l’occasion : « L’opportunité avec la Mercedes… Je pense que c’était une véritable opportunité pour tout le monde de voir ce qu’un pilote avec le talent de George peut faire avec une voiture gagnante.

« Il a failli gagner la première course à la première occasion qu’il a eue. Cela, je pense, était la preuve pour beaucoup de gens, pas seulement quelques-uns, que nous savions à quel point il était bon ; cette course à Bahreïn était suffisante pour ouvrir [the eyes] de millions de personnes », a expliqué le double champion du monde de F1.

Plus tôt, avant la publication du récent rapport F1 Insider, Bottas a déclaré aux médias : « Je pense que nous commencerons les négociations contractuelles le mois prochain. J’ai certainement encore quelques bonnes années au cours desquelles je peux me développer davantage et m’améliorer. Je suis encore assez jeune, même si bien sûr tu ne peux pas savoir ce que l’avenir te réserve.

Les rivaux Red Bull s’attendent à ce que Mercedes fasse la promotion de Russell, Helmut Marko déclarant à Sky Deutschland : « Ce serait l’étape logique. Ils ne peuvent plus tenir. Sinon, le financement n’a plus de sens. Même si Hamilton ne sera pas content.

Et Bottas ? « Il n’a pas besoin de nous appeler. Il n’y a pas d’espace. En fait, je ne peux qu’imaginer un échange avec Russell. Je pense que Williams sera la seule option pour lui.

Si l’accord d’échange a été conclu, Bottas n’a pas semblé au courant lorsqu’il a déclaré aux journalistes : « À propos de mon avenir, oui, la pause d’août est normalement une bonne date limite. Mais pour être honnête, je ne veux pas encore y penser. Je veux juste gagner des courses, c’est la seule chose que j’ai en tête en ce moment.

Même s’il gagne des courses, ce qu’il devrait faire dans la voiture qui l’a fait entre les mains de Hamilton, cela suffira-t-il à convaincre Mercedes de le garder un an de plus et d’écarter Russell ?

Le patron de l’équipe Williams, Jost Capito, n’a pas révélé grand-chose en abordant le sujet : “Nous aimerions garder George mais nous savons tous que Mercedes prendra cette décision.”

Inutile de dire que, nourri par Mercedes et Wolff pour que cela se produise, Russell est plus que prêt à intervenir mais n’a pas révélé grand-chose sur son avenir en F1.com : “Je me concentre vraiment sur l’ici et maintenant, mais je suis sûr que tout sera réglé au plus tard à la fin des vacances d’été vraiment.

« Je pense que nous voudrions tous une belle pause estivale lorsque la saison est aussi intense, sans déconner avec les contrats ! Je sais que je le ferais certainement de toute façon. Et cela donne à tout le monde un peu de clarté… Je suppose que nous verrons dans les semaines à venir », a ajouté Russell.

En fin de compte, le marionnettiste actuel de la F1, Wolff passera l’appel et, avant cela, était généralement vague à ce sujet : « Nous ne voulons pas attendre janvier pour confirmer les deux pilotes… aussi, pour donner au pilote la tranquillité d’esprit. l’esprit, ou être capable de se concentrer sur le travail

« Évidemment, pour l’année prochaine, il y a beaucoup de ballons en l’air et nous essaierons toujours de faire au mieux pour l’équipe sur le long terme, tout en étant totalement fidèles à notre alignement de pilotes actuel.

“Nous ne doutons ni de Valtteri ni de Lewis, mais des discussions vont évidemment avoir lieu mais pas en janvier de l’année prochaine”, a expliqué Wolff.

Néanmoins, l’argent intelligent repose sur l’abandon de Bottas, remplacé par Russell chez Mercedes pour 2022 et au-delà, alors que les champions du monde construisent pour l’avenir et se préparent pour la fin de l’ère Hamilton.

Et dans sa forme actuelle, Bottas mérite un réveil dont une rétrogradation à Williams pourrait être le tonique dont il a besoin. Par la suite, il peut se maintenir en jeu pour un retour dans l’équipe lorsque Hamilton raccroche son casque, car peu importe qui dit quoi, le Finlandais de 31 ans a été le meilleur ailier qu’une équipe puisse souhaiter.

Russell, 23 ans, ne sera certainement pas le numéro deux lorsqu’il s’associera à Hamilton chez Mercedes en 2022, et apportera ainsi une dynamique totalement différente à l’équipe ainsi qu’un casse-tête de gestion potentiel pour Wolff qui pourrait faire le Nico. Rosberg contre Lewis Hamilton ressemble à un pique-nique familial.

Prédiction pour 2022 : Lewis et George chez Merc ; Valterri rejoint Nicholas Latifi chez Williams.