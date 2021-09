Russell a mérité sa place chez Mercedes, déclare Hamilton · .

Lewis Hamilton a accueilli son nouveau coéquipier George Russell chez Mercedes, affirmant que le joueur de 23 ans a gagné sa chance de rejoindre les champions du monde.

Mercedes a confirmé aujourd’hui que Russell remplacera Valtteri Bottas dans son alignement pour la saison 2022 de F1.

Russell courait en kart lorsqu’il a rencontré pour la première fois Hamilton, qui pilotait pour McLaren à l’époque. “Je me souviens l’avoir rencontré quand il était jeune, rêvant d’être un jour pilote de Formule 1”, a écrit Hamilton sur les réseaux sociaux. « Je venais tout juste d’atteindre mon propre rêve de devenir pilote de F1, donc je sais ce que cette journée signifie et ce qu’il ressentira pour lui.

«Il est un excellent exemple pour tous les enfants que les rêves deviennent réalité lorsque vous les poursuivez de tout cœur. Grâce à un travail acharné, il a à juste titre mérité sa place dans notre équipe.

“J’ai hâte de le voir grandir en tant que pilote avec cette grande équipe et de travailler avec lui pour élever Mercedes plus haut.”

Le déménagement de Russell chez Mercedes créera un poste vacant chez Williams. L’ancien pilote Red Bull Alexander Albon et le champion du monde de Formule E Nyck de Vries, qui est lié à Mercedes, sont parmi ceux qui seraient en lice pour le siège.

Rapport: Hamilton désireux d’affronter Russell “incroyablement talentueux” chez Mercedes“Nous étions bien sûr conscients de la concrétisation de cette possibilité et nous avons donc un certain nombre d’options de pilotes solides à notre disposition”, a déclaré le PDG de Williams, Jost Capito. « Nous sommes maintenant impatients de façonner notre future équipe qui nous aidera à franchir la prochaine étape de notre voyage passionnant en tant qu’équipe et fera toute annonce en temps voulu. »

Capito a remercié Russell, qui a passé trois saisons avec l’équipe et a livré son meilleur résultat depuis neuf ans à Spa-Francorchamps le mois dernier.

« Au cours des trois dernières années, il est devenu clair pour chaque membre du personnel ici chez Williams à quel point George est dévoué, concentré et talentueux grâce à ses contributions à l’équipe sur et hors piste. Il a toutes les caractéristiques nécessaires pour obtenir le plus grand succès dans notre sport et nous sommes donc ravis pour lui, à la fois en tant qu’équipe et moi personnellement, de le voir récompensé par l’opportunité de se tester chez Mercedes.

“Nous observerons ses progrès avec intérêt et fierté, sachant le rôle que Williams a joué dans le développement de ses compétences considérables.”

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison de F1 2022Parcourir tous les articles de la saison 2022 de F1

Partagez cet article de . avec votre réseau :