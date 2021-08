Russell a remercié la FIA mais Williams l’a sauvé d’une pénalité · .

in

George Russell a remercié la FIA pour son “bon sens” de ne pas le pénaliser après avoir illégalement dépassé des voitures dans la voie des stands lors du Grand Prix de Hongrie.

Mais c’est l’équipe à la réflexion rapide du pilote Williams qui a veillé à ce qu’il évite une pénalité pour l’incident.

Après le redémarrage de la course, lorsque tous les pilotes à l’exception de Lewis Hamilton se sont regroupés pour passer des intermédiaires aux slicks, Russell a aperçu ce qu’il pensait être une opportunité de gagner quelques places.

Russell est entré dans les stands huitième. Les pilotes de Formule 1 doivent quitter les stands dans l’ordre où ils arrivent à la sortie. Après les stands, les pilotes arrivés devant Russell ont dûment formé une file d’attente à la sortie de la voie des stands.

Mais comme le box Williams était situé le plus près de la sortie, Russell a aperçu ce qu’il pensait être une opportunité de prendre l’avantage. Il a roulé tout droit jusqu’à la sortie, dépassant plusieurs voitures sur sa gauche dont Esteban Ocon en tête de file.

Russell n’était pas sûr qu’il soit légal de le faire et a demandé à son équipe « puis-je passer en tête de la file d’attente ? » alors qu’il avançait. Mais au moment où l’ingénieur de course James Unwin a répondu “négatif”, le feu de sortie de la voie des stands était déjà passé au vert et Russell a accéléré en tête.

Williams a réagi rapidement. Alors que Russell atteignait la chicane aux virages six et sept, on lui a dit de renoncer aux endroits qu’il avait pris.

RussellQue puis-je faire ? Puis-je aller en tête de la file d’attente ?UnwinNegative.UnwinAbandonnez la position pour passer derrière Alonso. Vous devez faire reculer cinq voitures, au moins cinq voitures. Vous devez être derrière Alonso, devant Raikkonen.RussellYeah copie. nous en avons trois dans un groupe, puis c’est Alonso, puis il y a un écart entre Alonso et Raikkonen, c’est là que nous devons être. D’accord, alors Alonso avec toi maintenant. Unwin Tu as un écart d’une seconde entre Alonso… ok tu es dans la bonne position maintenant, tu es dans la bonne position. RussellCopie, copie.

Russell n’a pas perdu de temps pour se conformer et était de retour dans ce que Williams jugeait sa position légitime avant l’entrée de la voie des stands.

S’exprimant après la course, Russell a exprimé sa gratitude à la FIA pour ne pas lui avoir infligé de pénalité pour l’erreur et lui avoir permis de rétablir sa position correcte dans l’ordre de marche en piste.

Russell a sauté la file d’attente à la sortie de la voie des stands “Tout d’abord, merci à la FIA d’avoir fait preuve d’un peu de bon sens car je suppose qu’ils auraient pu facilement me donner un drive-through ou quelque chose qui aurait été un peu dur”, a déclaré Russell .

« C’est une situation tellement unique, tout le monde fait la queue dans la voie des stands. J’ai vu une opportunité et j’ai pensé, allons-y. Je suis donc content que nous ayons été autorisés à céder le poste et cela montre vraiment un peu de bon sens. »

Cependant, contrairement à ce que certains téléspectateurs ont dit dans les commentaires pendant la course, Russell n’a pas été invité par la FIA à rendre les places. Le changement de position a été entièrement initié par son équipe, comme l’a expliqué par la suite le directeur de course de Formule 1, Michael Masi.

“L’équipe est immédiatement arrivée et a dit ‘nous avons fait une erreur, nous allons reculer derrière Fernando'”, a confirmé Masi. « C’était en fait à l’initiation de l’équipe.

Russell n’a pas laissé tomber tous les pilotes qui ont atteint la sortie de la voie des stands avant lui. Raikkonen quitte les stands devant Alonso, mais sort large au virage 3, et le pilote Alpine le dépasse. Williams a dit à Russell de laisser passer Alonso mais pas Raikkonen.

Néanmoins, Masi a indiqué qu’il était satisfait de la façon dont Williams avait géré la situation. “Le fait que la position d’arrêt au stand Williams soit à la sortie des stands lors de cet événement particulier, c’est pourquoi ils auraient dû reculer”, a-t-il déclaré. “En fait, ils devraient commencer dans l’ordre dans lequel ils arrivent à la sortie des stands.”

Masi a confirmé que si Williams n’avait pas dit à Russell de rendre les positions, il ne leur aurait pas dit de changer de place, et a plutôt transmis l’affaire aux commissaires sportifs : “Je l’aurais signalé tout de suite.”

