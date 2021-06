Russell Allen ne pense pas que la foule d’adrénaline reviendra jamais

Russell Allen dit qu’il ne pense pas MOB D’ADRÉNALINE ne fera plus jamais rien, près de quatre ans après l’accident qui a entraîné la mort du bassiste du groupe, David Zablidowsky.

L’incident s’est produit en juillet 2017 lorsqu’un semi-remorque — expédié par la société Largo, en Floride Twiss Transport Inc. – a dévié de l’Interstate 75 près de Micanopy, en Floride, a traversé au moins une voie de circulation complète avant de quitter la route, divisant le camping-car du groupe en deux et l’enflammant.

Directeur de tournée Janet pleut (alias Jane Train) a subi des “blessures catastrophiques” dans l’accident et a été retiré de toutes les mesures de réanimation un peu plus d’un mois plus tard.

Interrogé dans une nouvelle interview avec “Breaking Absolutes With Peter Orullian” si les fans peuvent s’attendre à voir MOB D’ADRÉNALINE réactivé à un moment donné dans le futur, Allen, qui a été grièvement blessé dans l’accident, a déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Non, je ne pense pas que ça pourra jamais continuer. Il pourrait y avoir quelque chose où… ça ne me dérangerait pas de revoir certaines idées musicales que nous pouvons peut-être faire quelque chose… Je ne dirai jamais que j’ai fermé la porte pour refaire de la musique dans ce style.”

Il a poursuivi: “Il y a tellement de choses qui étaient censées arriver avec Dave et ce groupe que je ne me vois tout simplement pas capable de faire en direct en termes de tournée et tout ça sans avoir à le faire… Je n’y suis pas encore. Voyons comment ça se passe après avoir commencé ces autres trucs et voir où j’en suis et peut-être que je peux y penser.

“C’est une cicatrice à vie pour moi et quelque chose que je vais devoir porter”, Russel ajoutée. “Et je suis très conscient de l’effet que cela a sur les familles de ceux que nous avons perdus et de ce que cela signifie pour eux et de ce que le groupe signifie pour ces personnes. Et j’en suis très, très conscient, et c’est quelque chose que je ne vais pas déshonorer la mémoire de qui que ce soit en faisant quelque chose qui, selon moi, pourrait perturber cela. Donc ça doit être quelque chose avec lequel tout le monde est cool, et surtout moi.

Au moment de l’accident, MOB D’ADRÉNALINE était en tournée à l’appui de son troisième album studio, “Nous le peuple”, qui a été publié en juin 2017 via Siècle des médias. La suite de 2014 “Des hommes d’honneur” Etait le premier MOB D’ADRÉNALINE version à fonctionnalité Zablidowsky et batteur Jordanie Cannata.

En novembre 2017, Des pluiesLa famille de a déposé une plainte fédérale pour mort injustifiée contre Disney et d’autres alléguant que le chauffeur du camion transportant du pétrole s’est écrasé par négligence MOB D’ADRÉNALINEvéhicule de tournée de , entraînant sa mort. Le procès alléguait que Services Disney dans le monde organisé une expédition de pétrole de Cargill, Inc., à Gainesville, Géorgie, pour être livré à Lake Buena Vista, Floride. Le procès alléguait également que Disney « incorrectement » a sous-traité le transport vers Groupe de technologies Bulova, Inc.filiale de Transports de Twiss, dont le conducteur a été impliqué dans l’accident. Le conducteur aurait des antécédents d’infractions au code de la route, notamment pour excès de vitesse et suivi de trop près.



