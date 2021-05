Russell Brand dans une diatribe explosive alors qu’il exige de la «clarté» sur la sonde Biden | Monde | Nouvelles

Russel Brand a affirmé que les liens “troublants” entre le fils de Joe Biden et les entreprises ukrainiennes et chinoises avaient été “tenus à l’écart des nouvelles” à l’approche des élections présidentielles américaines de 2020. M. Brand a rejeté l’accusation lors d’un entretien avec le journaliste Glenn Greenwald sur sa chaîne Youtube. Les deux hommes ont discuté des allégations concernant les liens commerciaux de Hunter Biden avec la Chine et de son temps à travailler pour la société énergétique ukrainienne Burisma.

L’ancien acteur et comédien a déclaré: “Nous parlons de sordide, de corruption, de délits financiers et de relations entre les entreprises, les grandes entreprises et les politiciens – avouons-le, à moins que vous ne soyez stupide, vous savez que cela se passe tout le temps. .

«Pour moi, les révélations selon lesquelles il existe des liens financiers entre les sociétés énergétiques en … Ukraine, les sociétés énergétiques en Chine et la famille Biden sont troublantes.

“Cela devrait être de notoriété publique.”

M. Brand a ajouté: “Et il est encore plus troublant que Twitter, Facebook et les médias en général l’aient délibérément écarté des nouvelles parce qu’ils ne voulaient pas que cela influence les élections.”

Hunter Biden a rejeté à plusieurs reprises les allégations de comportement contraire à l’éthique.

Dans son prochain livre, le fils du président américain a déclaré: «Je n’ai rien fait de contraire à l’éthique et je n’ai jamais été accusé d’actes répréhensibles.

«Ce que je crois, dans ce climat actuel, c’est que peu importe ce que j’ai fait ou ce que je n’ai pas fait. Les attaques ne m’étaient pas destinées. Ils étaient censés blesser mon père.

Plus à venir…