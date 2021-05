Russell Brand déchire les médias et les grandes technologies pour s’être entendus pour protéger Joe Biden ⋆ .

L’acteur et comédien anglais Russell Brand a déchiré la collusion des médias d’entreprise avec les géants de la technologie de la Silicon Valley comme étant «troublante» dans son dernier podcast vidéo jeudi mettant en vedette le journaliste indépendant Glenn Greenwald.

Dans l’épisode, Brand et Greenwald soulignent le virage réflexif des médias pour contester les révélations à succès concernant la famille Biden qui ont émergé l’automne dernier dans le feu de la campagne présidentielle. Twitter et Facebook ont ​​notoirement censuré les articles liés aux reportages et bloqué les liens vers les articles du New York Post.

“Je ne suis pas une personne pro-républicaine, je ne me vois pas de cette façon”, a déclaré Brand, “Cependant, il me semble – quelle est la raison pour laquelle Hunter Biden a siégé au conseil d’administration d’une société d’énergie en Ukraine? Quelle est la raison pour laquelle James Biden a siégé au conseil d’administration ou a reçu des paiements d’une société d’énergie en Chine? »

Hunter Biden, le fils de Joe Biden, et James Biden, le frère de Joe, auraient chacun profité d’entreprises lucratives à l’étranger tirant parti du nom de famille pour conclure des transactions à forte valeur ajoutée qui présentaient de graves conflits d’intérêts dans le processus. Brand a déclaré que les relations à l’étranger de Biden devraient être de notoriété publique. Il a continué:

Nous parlons de sleaze, de corruption, de délits financiers et de relations entre les entreprises, les grandes entreprises et les politiciens. Pour moi, les révélations selon lesquelles il existe des liens financiers entre les sociétés énergétiques en Ukraine, les sociétés énergétiques en Chine et la famille Biden sont troublantes. Cela devrait être de notoriété publique. Et c’est encore plus troublant que Twitter, Facebook et les médias en général l’ont délibérément écarté de la nouveauté parce qu’ils ne voulaient pas que cela influence les élections.

Alors que Joe Biden était vice-président, Hunter a siégé au conseil d’administration de la société énergétique ukrainienne Burisma, réputée pour sa corruption, récoltant plus de 50000 dollars par mois malgré aucune expérience préalable. Alors que la position de Hunter Biden au conseil d’administration était déjà bien connue et soulignée tout au long de la première destitution du président Donald Trump, le New York Post a publié une nouvelle bombe en octobre révélant que le candidat démocrate avait menti lorsqu’il a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’avait jamais discuté des affaires à l’étranger de son fils. des aventures avec Hunter, «ou avec quelqu’un d’autre» Joe Biden a même fait honte à un électeur d’une mairie de l’Iowa qui a pressé le candidat sur la question.

Les e-mails d’un ordinateur portable qui appartenait manifestement à Hunter Biden, que Hunter a révélé en avril de cette année pourraient “certainement” être les siens après que les démocrates et les médias traditionnels l’aient déclaré désinformation russe, a révélé que Hunter avait présenté son père vice-président à un conseiller principal de Burisma nommé Vadym Pozharski et les trois ont eu une réunion en personne.

Twitter et Facebook ont ​​supprimé les reportages du Post, et le compte du journal a même été verrouillé sur Twitter pendant des semaines. Les démocrates ont adopté leur scénario routinier de désinformation russe afin de salir les révélations désobligeantes. Les déclarations officielles du FBI, du ministère de la Justice, du département du renseignement national et du département d’État ont déclaré qu’ils savaient pertinemment qu’il ne s’agissait pas de désinformation russe.

Greenwald, qui a cofondé The Intercept en 2014, a démissionné du journal peu de temps après au milieu des élections lorsque les éditeurs ont refusé de publier les critiques de Greenwald sur le candidat démocrate et les conflits d’intérêts potentiellement criminels de la famille Biden.