Russell: Ce n’est pas mon jour le plus fier, je m’excuse auprès de Valtteri

George Russell s’est excusé publiquement auprès de son rival de Formule 1, Valtteri Bottas, pour son comportement après la collision du couple lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne.

“Hier n’a pas été mon jour le plus fier”, a écrit lundi le Britannique de 23 ans sur les réseaux sociaux.

Quelques réflexions sur hier: pic.twitter.com/xU07da7DCz – George Russell (@ GeorgeRussell63) 19 avril 2021

Le pilote Williams avait tenté de dépasser la Mercedes de Bottas pour la neuvième place dimanche quand ils ont pris contact à grande vitesse et se sont écrasés, mettant fin à la course. Aucun des deux n’a été blessé et les commissaires ont déclaré qu’il s’agissait d’un incident de course.

Russell est sorti et a confronté Bottas, toujours assis dans sa voiture accidentée, et lui a demandé s’il avait voulu les tuer tous les deux. À ce stade, le conducteur de Mercedes lui a donné une dose du majeur.

Le Britannique a également accusé le Finlandais d’avoir rompu un “ gentleman’s agreement ” avec un geste tactique dangereux et a suggéré que Bottas avait été plus difficile avec lui parce que Russell, un pilote dirigé par Mercedes, pourrait être dans le cadre pour prendre son siège.

«Ayant eu le temps de réfléchir à ce qui s’est passé par la suite, je sais que j’aurais dû mieux gérer la situation dans son ensemble», a déclaré Russell.

«Les émotions peuvent monter dans le feu de l’action et hier, la mienne a eu raison de moi. Je m’excuse auprès de Valtteri, de mon équipe et de tous ceux qui se sont sentis déçus par mes actions. Ce n’est pas qui je suis et j’attends plus de moi-même car je sais que les autres attendent plus de moi.

Russell, dont l’équipe propulsée par Mercedes n’a marqué qu’un point au cours des deux dernières saisons, a déclaré qu’il avait appris des leçons difficiles et qu’il serait un meilleur pilote et une meilleure personne pour l’expérience. Il a reconnu qu’il avait pris un risque en essayant de passer, cela n’avait pas payé et il en a pris la responsabilité.

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré dimanche que la voiture de Bottas était presque une radiation et, avec un plafond de coût en vigueur, le coût des réparations pourrait limiter les futures mises à niveau. Il a également rejeté la faute sur Russell. (Reportage par Alan Baldwin)