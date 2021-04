Russell conteste avoir giflé Bottas après le crash d’Imola

George Russell a contesté l’utilisation du mot «gifle» lorsque les gens décrivent les événements de son accident dramatique avec Valtteri Bottas à Imola.

Les événements de la course folle de dimanche au Grand Prix d’Émilie-Romagne ont commencé à se concrétiser et un Russell réfléchi a déjà présenté des excuses sincères à Valtteri Bottas et à son équipe pour ses actions et ses paroles “ dans le feu de l’action ”.

Après l’accident à grande vitesse impliquant les deux rivaux pour un siège Mercedes en 2022, Russell a sauté de sa voiture et s’est approché de Bottas qui était toujours assis dans son W12 absolument détruit.

Plutôt que de vérifier s’il allait bien après le gros shunt, Russell l’a confronté. Bottas lui a retourné l’oiseau et Russell a répondu avec ce que beaucoup ont décrit comme une gifle au casque du Finlandais.

Cependant, Russell pense que ce mot est trop fort.

«Slap est un mot très fort. Ce n’était rien de plus qu’un pinceau », a déclaré Russell, cité par ESPN.

«Je doute qu’il l’ait même ressenti. C’était plus un “qu’est-ce que tu fais?”

“Je suis sûr qu’un footballeur aurait peut-être réagi d’une manière très différente, mais il n’y avait rien de menaçant là-bas, presque comme si vous jetiez vos bras en l’air.”

Quelques réflexions sur hier: pic.twitter.com/xU07da7DCz – George Russell (@ GeorgeRussell63) 19 avril 2021

Russell est maintenant désireux de passer de l’incident et parlera à Bottas et clarifiera l’air avec lui.

“Valtteri et moi parlerons ensuite et nous purifierons l’air”, a-t-il déclaré.

«Dans le feu de l’action, il y a beaucoup d’émotions, mais je n’ai aucune intention de garder rancune ou d’avoir de mauvaises relations avec un pilote sur la grille.

«C’est dans mon intention de clarifier les choses avec lui, je suis sûr que nous aurons un coup de fil avec lui cette semaine pour mettre ça derrière nous et passer à autre chose.

«Nous sommes tous des coureurs, nous luttons tous pour notre position, et en ce moment, c’est incroyablement décevant, douloureux, pour nous tous, et votre cœur s’arrête un instant lorsque vous vous écrasez à plus de 200 mph. Vous ne savez tout simplement pas ce qui va se passer.

«Ma colère envers lui à l’époque était plus parce que, pensais-je, il nous mettait tous les deux en danger et c’était un incident incroyablement effrayant à cette vitesse.

«Heureusement, nous sommes partis tous les deux sans cicatrices de bataille, mais évidemment, cela aurait pu être très différent.»

