Russell demande instamment une solution cohérente des limites de piste pour éviter les violations “ extrêmes et stupides ” · .

Le nouveau directeur de la Grand Prix Drivers Association, George Russell, a défendu la conduite de Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Bahreïn et a appelé à une application plus cohérente des limites de piste.

Hamilton a été averti par le contrôle de course pour avoir couru trop large au virage quatre lors de la course d’ouverture de la saison, bien que les pilotes aient été informés que les limites de piste ne seraient pas appliquées à ce virage après les qualifications.

«C’est un virage tout à fait unique avec cette pièce d’entrée de Tarmac qui démarre», a expliqué Russell. “Je suppose qu’une meilleure solution est nécessaire pour ce coin spécifique.”

Pendant la course, Red Bull a remarqué la largeur de Hamilton au virage et a conseillé à Max Verstappen de faire de même pour éviter de perdre du temps face à son rival. Hamilton a ensuite reçu son avertissement, ce qui l’a incité à demander: «Je pensais qu’il n’y avait pas de limites de piste?»

Verstappen a ensuite dépassé Hamilton tout en courant large dans le même virage et a été conseillé de renoncer à la position, ce qu’il a fait. Russell a déclaré que l’épisode montrait la nécessité d’une définition claire et visible des limites de piste.

«Je comprends les deux sens, pour être honnête», a-t-il déclaré. «Nous nous sommes d’abord dit” ne nous en occupons pas et laissons les pilotes faire ce qu’ils veulent “. Je pense que certains gars vendredi ont poussé cela à un autre extrême qui avait l’air un peu ridicule à la télévision.

«Mais à mon avis, c’était bien – si c’est la limite, c’est la limite. Tout simplement parce qu’il y a une ligne blanche à deux mètres à l’intérieur, il est plus facile de conduire à la limite naturelle que le circuit vous permet de prendre par opposition à un morceau de peinture.

«Je crois comprendre que les limites de piste étaient appliquées pendant les qualifications, mais cela n’a pas été examiné pendant la course à moins que vous ne preniez un net avantage lors d’un incident de course. Cela a été clairement indiqué si vous deviez y aller. Donc, ce que j’ai vu de Verstappen et de son dépassement, c’était absolument clair que si vous deviez dépasser hors de la piste, vous auriez votre [position] emporté.

Russell veut que les limites de piste soient imposées par des limites physiques. «Je pense que nous devons simplement conduire à la limite naturelle du circuit. Si la limite naturelle est en dehors des limites de la piste, nous devons trier le bord de la piste, si cela a du sens. “

