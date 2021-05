Russell encouragé par le rythme malgré la poursuite de la course sans point de Williams · .

Dans le tour d’horizon: George Russell dit qu’il était coincé derrière Daniel Ricciardo et Fernando Alonso lors de son premier relais dans le Grand Prix de Monaco, alors qu’ils luttaient pour le rythme.

Lewis Hamilton dit que “ l’héritage de George Floyd durera pour toujours ” et que le travail se poursuivra dans la lutte pour l’égalité raciale (Sky Sports)

“S’adressant à Sky Sports F1 lors du GP de Monaco, Hamilton a déclaré que sa Commission était maintenant dans la phase finale de ses recherches avant de présenter ses conclusions et recommandations.” Je suis vraiment excité “, a déclaré Hamilton.” de la recherche. ‘”

Un meurtre dont le monde a été témoin: comment le sport a rejoint la lutte pour le changement (BBC)

“” Il y a encore des gens qui ne comprennent pas complètement ce qui se passe et la raison de ces manifestations “, a déclaré Hamilton.” Je continue d’essayer d’être ce guide, d’influencer autant de personnes que possible avec cela. “”

Lond Road to Indy fait ses débuts en vaut la peine pour la recrue Fittipaldi (IndyCar)

“Fittipaldi a défié ce diagnostic et est revenu dans 2 mois et demi, alors que ses jambes étaient toujours en train de guérir, et plus tard cette saison, a terminé une neuvième meilleure carrière d’IndyCar à Portland grâce à l’aide d’un casting spécialement créé et d’un programme de réadaptation agressif.” J’ai dû traverser beaucoup de choses quand j’ai eu l’accident, surmonter ça et être capable de le surmonter mentalement aussi », a-t-il dit.”

Bilan de Bruno Michel: C’était spécial de voir cette grille maîtriser les rues de Monaco (Formule 2)

“A 17 ans, Théo Pourchaire a décroché sa première pole position en F2 et sa première victoire en Feature Race, à Monaco pas moins! C’était la première fois qu’il pilotait sur ce circuit prestigieux et très exigeant… En le voyant évoluer en Formule 3 l’année dernière, on savait il avait un grand potentiel, mais nous ne pensions pas forcément qu’il le montrerait pleinement en F2 au deuxième tour, à Monte Carlo. “

Reema Juffali fixe des objectifs ambitieux après les débuts du BRDC British F3 Championship à Brands Hatch (Arab News)

“Bien sûr, d’autres pilotes me testent parfois pour voir de quoi je suis fait – pour voir jusqu’où ils peuvent me pousser, mais ils le feraient quel que soit mon sexe. un défi.”

Série W à afficher sur le canal 4 (série W)

“W Series continue de faire tomber les barrières en confirmant aujourd’hui la poursuite de son partenariat de diffusion gratuite avec Channel 4 pour la saison 2021. Conformément à sa mission de promotion de la diversité dans le sport automobile, l’équipe de commentaires à l’écran de W Series sera composé d’un nombre égal de femmes et d’hommes. Lee McKenzie, David Coulthard et Ted Kravitz – qui a présenté la saison inaugurale de la série W en 2019 – seront rejoints par Anna Woolhouse, Alex Jacques, Amy Reynolds, Billy Monger et Naomi Schiff, qui a conduit pour la série W en 2019. “

Un pilote de course paralysé marche à nouveau grâce à une nouvelle technologie (Aujourd’hui)

“Grâce aux nouvelles technologies, Sam Schmidt, un conducteur de voiture d’Indy qui était paralysé des épaules il y a 21 ans, marche à nouveau pour la première fois – et a dansé avec sa fille lors de son mariage.”

