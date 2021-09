Russell espère que Kubica aura une autre chance en F1

Dans le tour d’horizon: George Russell dit que Robert Kubica n’a pas eu de chance avec les circonstances de son retour temporaire en Formule 1 et espère qu’il aura une autre chance.

En bref

Kubica malchanceux avec son retour – RussellRussell et Kubica étaient coéquipiers chez Williams en 2019. Kubica a commencé les deux dernières courses en remplacement de Kimi Raikkonen, qui devrait revenir à la voiture à Sotchi la semaine prochaine.

«C’est toujours bien d’avoir Robert sur la grille, a dit Russell. « Robert est un gars fantastique, un excellent pilote. J’espère qu’il aura une autre chance en Formule 1.

« Je suis désolé pour lui parce qu’il a été envoyé pour les FP3 à partir de Zandvoort, puis il arrive à Monza et c’est une épreuve de sprint et vous n’avez pas le temps d’améliorer la voiture. Pour n’importe quel conducteur, c’est très, très difficile.

«Mais à chaque fois qu’il se lance, il tire le meilleur parti de la situation. Je pense qu’il a fait du bon travail ce week-end et à Zandvoort. J’espère que nous le verrons en Formule 1.

Norris est heureux que les luttes de Ricciardo soient terminées

Norris et Ricciardo ont célébré avec l’équipe McLarenAvant le Grand Prix d’Italie, McLaren suivait Ferrari de 181,5 points à 170, et Norris avait marqué plus de deux fois plus de points que son coéquipier Daniel Ricciardo. Cependant, le retour en forme de Ricciardo et sa victoire à Monza ont propulsé McLaren devant leurs rivaux au classement.

Norris a déclaré que Ricciardo est “certainement beaucoup plus proche à coup sûr” qu’il ne l’était plus tôt dans la saison. “C’est aussi bon pour moi d’une certaine manière – même si je déteste ça parce que vous voulez juste battre tout le monde dans toutes les circonstances – cela ne fera que me pousser davantage et pousser toute l’équipe davantage et nous aider en tant qu’équipe avec les constructeurs comme bien.

« Nous courons contre Ferrari qui a deux très bons pilotes, donc pour les battre semaine après semaine, ça a été une première moitié de saison difficile pour nous alors que Daniel a eu un peu de mal. Mais maintenant, il s’en sort un peu plus et je pense qu’il montre ce que Daniel peut faire et tout le monde sait qu’il peut le faire, et la raison pour laquelle il est venu chez McLaren, ce ne sera que mieux pour nous tous.

Colpainto de FRE perd la victoire sur une infraction aux limites de la piste

Le coureur de Formule Régionale Europe Franco Colapinto a perdu sa victoire dans la course de dimanche au Red Bull Ring en raison d’une infraction aux limites de la piste. Les organisateurs de la série lui ont infligé une pénalité de 10 secondes quatre jours après la course après avoir étudié les caméras embarquées des 33 voitures.

Le leader du championnat Grégoire Saucy a hérité de la victoire, sa huitième de la saison, tandis que Colapinto est tombé à la quatrième place derrière Gabriel Bortoleto et Zane Maloney. Ce fut un nouveau coup dur pour Colapinto, qui s’est retiré du week-end de course de Monaco après avoir été exclu des résultats des qualifications.

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :

Ricciardo sur son manque de sommeil depuis la victoire du Grand Prix d’Italie (BBC)

“Avec les redémarrages et la folie de la course ces jours-ci, j’essayais toujours d’économiser un peu, juste au cas où il y aurait un autre redémarrage. Aurais-je pu gagner par 20 secondes? Je ne dis pas que j’aurais pu, non, mais je faisais juste ce que j’avais à faire.”

Un camp de migrants de fortune sur le circuit de Formule 1 abandonné d’Espagne (Al Jazeera)

“Lorsque la course de Formule 1 a commencé en 2007, le président de la région, Francisco Camps, a déclaré que cela ne coûterait pas un seul euro aux habitants de Valence, et le prix total était de plus de 300 millions d’euros (353 millions de dollars).”

La grande interview de Gran Turismo 7 (Eurogamer)

“En ce qui concerne Gran Turismo et la culture automobile – la culture automobile est quelque chose qui se poursuit depuis environ 150 ans. C’est notre mission de préserver ces voitures dans un état de conduite dans un grand format de musée. Et bien sûr, nous incluons les voitures comme la Taycan et la Tesla. Mais je pense que notre mission est avant tout de préserver l’intégralité de cette grande culture automobile que nous avons aujourd’hui pour les générations futures.”

Documentaire de Schumacher un hommage décevant à une vie extraordinaire (The Age)

“C’est le pire genre de “délicatesse” – abroger la responsabilité du cinéaste d’informer le spectateur, par sens erroné du devoir envers le sujet.”

Une bonne chose : je n’ai regardé aucun sport. Ensuite, j’ai regardé Drive to Survive de Netflix (Vox)

“Sous le nouveau propriétaire de Liberty Media, le sport a essayé d’atteindre de nouveaux fans. (Ceci contrairement à l’approche d’un ancien propriétaire, Bernie Ecclestone, qui a préféré – et je n’invente pas – rejeter les médias sociaux et les jeunes fans afin de se concentrer sur l’attrait des septuagénaires.)”

En ce jour dans le sport automobile

