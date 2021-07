Russell est revenu à l’essentiel pour passer du dernier aux essais à la Q3 · .

George Russell a admis qu’il était “perdu” avec ses réglages aux essais avant un changement qui l’a aidé à atteindre la Q3 pour le deuxième week-end consécutif.

Le pilote Williams a été le plus lent lors de la seule séance d’essais avant la séance de qualification d’aujourd’hui à Silverstone. Suite à un changement de réglage, Russell a atteint la Q3 et a pris la huitième place sur la grille pour la course de qualification de sprint de demain.

Russell a admis qu’il ne savait pas pourquoi il manquait de rythme à l’entraînement. « La piste était un peu verte et nous étions un peu perdus avec les réglages. » il expliqua.

« Nous avons bien dit, revenons à l’essentiel, n’y réfléchissez pas trop et laissons la piste venir à nous. Et je suis sorti, premier tour en Q1, je savais que nous étions bien placés.

« Donc, je bourdonne pour être honnête et juste heureux de le faire. Et aussi ma famille est ici. Ma famille n’a pas participé à une course depuis Abu Dhabi 2019, donc c’est bien pour moi aussi et c’est tellement agréable de le faire devant eux.

Ayant obtenu un départ en quatrième rangée pour la course de qualification de sprint de demain, Russell dit qu’il ne sera pas tenté de conduire une course conservatrice pour conserver cette position de départ.

«Beaucoup de gars essaieront de jouer facilement parce qu’ils veulent juste obtenir une bonne position de départ pour dimanche. Mais on y va. C’est une autre course pour moi et je veux aller de l’avant.

«Je veux me battre avec ces gars autour de moi et je veux avoir la meilleure position de départ possible pour dimanche. Donc je le traite comme n’importe quel dimanche normal – évidemment samedi cette fois – et je vais juste pour ça. “

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Grande-Bretagne 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Grande-Bretagne 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :