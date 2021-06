Russell et Bottas n’ont pas encore pris de décision sur les accords Mercedes 2022 · .

in

Valtteri Bottas et George Russell ont démenti les rumeurs selon lesquelles Mercedes aurait décidé lequel d’entre eux conduira pour l’équipe lors de la saison 2022 de F1.

Mercedes n’a pas encore confirmé l’un ou l’autre de ses pilotes pour l’année prochaine. Mais avec Lewis Hamilton largement attendu pour prolonger son séjour avec les champions du monde, la spéculation entoure si Mercedes conservera Bottas comme coéquipier ou promouvra son pilote junior Russell de Williams.

Aujourd’hui, Bottas a rejeté les informations selon lesquelles le PDG de Mercedes, Toto Wolff, lui avait déjà annoncé qu’il perdrait son siège pour 2022. «Avec Toto, nous parlons souvent, c’est normal pour nous. Et nous avons aussi parlé dernièrement. C’est normal.

« Mais je ne peux pas le confirmer. Au moins, personne ne m’en a parlé. Ce n’est donc pas vrai. C’est de la spéculation.

“Je suis sûr que [it’s] toutes sortes de spéculations qui ne reposent sur aucun fait. Les gens essaient d’inventer des histoires juste pour les clics. C’est comme ça que ça se passe.

Bottas en est à sa cinquième saison chez Mercedes, ayant renouvelé son contrat d’année en année jusqu’à présent. Il a déclaré que le point auquel les négociations sur de nouveaux accords commencent peut varier d’une saison à l’autre.

« Chaque année est différente. Cela dépend toujours de la façon dont s’est déroulée votre saison et de la situation générale de l’équipe, si elle cherche d’autres options ou pas du tout. Donc quelques années plus tôt, quelques années plus tard, il n’y a pas de norme.

« Tout ce que je peux dire, c’est que nous voulons juste nous concentrer sur les trois prochaines courses. Cela va exiger beaucoup de nous en tant qu’équipe avant de prendre des décisions ensemble.

Il n’a pas le « pressentiment » de savoir où il sera l’année prochaine. «Je ne me suis pas vraiment permis d’y penser trop parce que cela peut devenir une distraction. J’ai appris ça. Donc ça viendra à un moment donné. Donc pour l’instant, l’intestin ne dit rien, je veux juste gagner des courses et obtenir les résultats que je vise personnellement.

Russell a déclaré qu’il n’avait pas encore entamé les discussions sur pour qui il conduirait en 2022. “Évidemment, je suis au courant de toutes les spéculations, mais pour le moment, je prends du plaisir à conduire course par course”, a-t-il déclaré.

«Je veux fixer mon avenir à un moment donné. Mais pour le moment, je me concentre uniquement sur ce week-end, le Grand Prix de France en Autriche.

Le pilote Williams espère que ses plans seront fixés d’ici la pause estivale. Il a admis qu’il “appréciait la curiosité de ce qui allait arriver” après sa troisième saison avec son équipe actuelle. “C’est parfois excitant de ne pas savoir ce que l’avenir nous réserve”, a-t-il déclaré.

« Je suis toujours un pilote Williams. Je n’ai signé aucun contrat au-delà [2021]. Je suis donc entièrement concentré sur mon travail en ce moment.

“Donc, comme je l’ai dit, j’espère que mon avenir sera réglé d’une manière ou d’une autre, peut-être viendront les vacances d’été.”

