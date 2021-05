Russell et l’incident de Bottas, leçon apprise

29/04/2021 à 14:15 CEST

L’accident de Valtteri Bottas et George Russell à Imola, il a laissé plusieurs lectures. Pour Mercedes, il y avait une considération, puisque le drapeau rouge permettait Lewis Hamilton a «sauvé les meubles» et la direction de la Coupe du monde après une sortie de piste qui l’a laissé coincé dans le gravier. Mais cela a également conduit à la première grande confrontation entre les deux pilotes qui aspirent à la roue des “ flèches d’argent ” en 2022.

Bottas, qui se termine cette année, et Russell, chauffeur de carrière Mercedes et actuellement chez Williams, sont au détriment de l’avenir de Hamilton. Si le Britannique, sept fois champion du monde, décide de continuer en F1, les hommes de Brackey devront choisir entre Bottas Oui Russell, qui pour l’instant se classe numéro un sur la liste des préférences du président du groupe mère de Daimler, Ola Källenius.

Bien que les stewards d’Imola aient interprété l’incident entre le Finlandais et l’Anglais comme «un ensemble de carrière», l’attitude de Russell sortir de la voiture et frapper le casque de Bottas Entre les insultes, il ne l’a pas exactement mis en bonne place devant ses patrons.

‘Mea culpa’

À présent, Russell, 23 ans, arrive au Portugal, scène du troisième événement du calendrier, avec la leçon apprise et il n’a pas hésité à s’excuser auprès de Bottas lui-même et des patrons de Mercedes.

“Il y a beaucoup de choses que j’en ai tirées. Tout d’abord, en tant que pilote de course, l’une des règles est de ne jamais toucher un coéquipier et pour moi … évidemment, Valtteri est dans une autre voiture, mais je suis une Mercedes. pilote. et je suis ici grâce à Mercedes. Lewis et Valtteri pour moi sont comme des coéquipiers et je pense que c’est quelque chose qui ne m’est pas venu à l’esprit dans le feu de l’action », a-t-il assuré. Russell dans une interview avec Channel 4.

“Deuxièmement, comme l’ont décidé les commissaires sportifs, c’était une carrière. C’était juste malheureux. Mais j’ai fini par me décevoir de la façon dont j’ai réagi par la suite. J’avais l’impression que ce n’était pas moi. Je suis allé à l’encontre de mon instinct pour m’éloigner du site de l’accident parce que je voulais montrer mes émotions. Et, pour être honnête, mes émotions ont été très intenses après avoir eu un accident à 320 km / h », ajoute le pilote Williams.

“Beaucoup de choses m’ont traversé l’esprit … même si cela ne changera pas ma façon d’agir face à d’autres rivaux. Si je vois l’opportunité, si je vois l’espace, je vais y aller. Mais, sans aucun doute, J’ai appris que je devais gérer les choses différemment. J’ai besoin d’avoir une vue d’ensemble avant de faire des évaluations téméraires et audacieuses, ce que j’ai fait ce dimanche après-midi. Et j’ai donc pensé qu’il était important de m’excuser auprès des personnes que je considère comme be j’ai été déçu de ces actions après la course », conclut-il.