Russell Henley et Richard Bland se partagent la tête et Rahm est cinquième

19/06/2021 à 8h05 CEST

. / San Diego

L’Américain Russel et anglais Richard Bland terminé le deuxième tour de l’Open des États-Unis, du PGA Tour, avec un cumulatif de 137 coups (-5) et sont les dirigeants provisoires en ayant un avantage supplémentaire sur son compatriote local Matthew Wolff et le Sud-Africain Louis Oosthuizen (138, -4). Le week-end à Torrey Pines présente de grands champions et de grands prétendants, des joueurs inconnus ou non annoncés, tous toujours à portée de ce trophée USOpen. Neuf coups séparent le premier du dernier.

Bland, un Anglais de 48 ans qui a finalement remporté l’European Tour le mois dernier à sa 478e tentative, a eu un 67-under-4 et a laissé Torrey Pines avec son nom en tête du classement dans seulement son quatrième majeur. Le premier remonte à 23 ans.

Henley a eu la chance de se forger une avance de deux coups vendredi après-midi lorsqu’il s’est tenu sur un putt de birdie d’un peu plus de cinq mètres au neuvième par 5. Il l’a raté puis a vu son putt de moins de trois pieds se détacher. . Cela lui a donné un 70 pour rejoindre Bland en tête. Ils seront dans le groupe final samedi, avec beaucoup de gros frappeurs, derrière eux et qui attireront beaucoup plus d’attention.

L’ancien champion du British Open Oosthuizen (71 ans) et Wolff (68 ans), vice-champion de l’US Open l’an dernier à Winged Foot, étaient à un coup. Autre contre-attaque, celle du double champion des Masters, l’Américain Bubba Watson (67, -4) et L’Espagnol Jon Rahm (70, -1)), ancien vainqueur à Torrey Pines et ancien numéro un mondial, désormais troisième du classement, qui se partageait la cinquième place (139, -3).

Avec Rahm, deux autres Espagnols ont fait la coupe, dont Rafael Cabrera qui a terminé la tournée avec 76 (+5) et accumulé 144 (+2), la même note que le vétéran vénézuélien Jhonattan Vegas, qui avait un record de 69 (-2) et le Chilien Joaquín Niemann (69, -2). Un autre Espagnol, le vétéran Sergio Garcia Il a livré une carte signée de 74 (+2) pour un cumulatif de 145 (+3) et sera également en compétition ce week-end. L’Argentin Fabián Gómez le fera également, qui avait une carte signée de 76 (+4) et a terminé avec un cumulé de 146 (+4) la limite établie pour la coupe, qui n’a pas dépassé le Colombien Sebastián Muñoz, et les Mexicains Abraham Ancer, Carlos Ortiz, Alvaro Ortiz et Mario Carmona.