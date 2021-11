Russell Hornsby a joué une tonne de personnages. Il joue actuellement dans le drame à succès STARZ BMF, produit par 50 Cent; certains de ses autres rôles notables sont dans Lincoln Heights, The Hate U Give et Fences. Bien qu’il soit fier des rôles qu’il a joués, il veut faire plus. Chez Pop Culture, nous avons récemment demandé à Hornsby quel était son rôle de rêve, et sa réponse n’a pas déçu. La star de Lost in Space veut incarner Easy Rawlins ou un autre des protagonistes « tout le monde » dans les œuvres de l’auteur Walter Mosley.

« J’adorerais incarner Easy Rawlins d’après les livres de Walter Mosley qu’il a créés », explique Hornsby. « Devil in the Blue Dress, qui a d’abord été réalisé par Denzel Washington. J’adorerais jouer en quelque sorte l’un des personnages créés par Walter Mosley. Il y a Socrates Fortlow et tout ça. Parce que j’ai l’impression de vouloir représenter l’homme ordinaire , tu vois ce que je veux dire ? Et c’est l’homme qui travaille. C’est le voyou intelligent, tu vois ce que je veux dire ? C’est le frère qui peut exécuter quelques chiffres. C’est le frère qui sait comment tout arranger. C’est le frère, qui a un l’oreille de la rue qui peut aider quelqu’un avec un petit quelque chose. »

Lorsque Pop Culture lui demande s’il veut incarner un homme de la Renaissance, Hornsby répond que c’est exactement cela. « L’homme de la Renaissance dans son ensemble, que beaucoup de frères sont parce que nous devons nous bousculer », a-t-il déclaré. « Tu vois ce que je veux dire ? Et les sœurs aussi, mais tu vois ce que je veux dire ? Les frères doivent faire un peu de tout.

Ces dernières années, Hornsby a été salué pour son interprétation prolifique de père noir fort. Il prend les éloges avec humilité et dit qu’il faut des recherches pour passer à chaque personnage, car chaque rôle de père est différent. « J’essaie juste d’apporter de la variété à chaque rôle que je joue, car j’aime me considérer comme un citoyen du monde », dit-il. « Et j’ai rencontré beaucoup de pères différents, beaucoup d’hommes différents comme j’ai rencontré beaucoup de personnes différentes. Et donc tous ces esprits que j’ai rencontrés, ils se sont tournés vers moi d’une manière différente. Et je crois aussi que Les hommes noirs méritent d’être honorés. »

BMF est diffusé le dimanche à 20 h HE sur Starz, et les épisodes précédents sont disponibles en streaming avec un abonnement Starz. Vous pouvez lire notre Q&R complet avec Russell Hornsby ici, et vous pouvez le regarder dans son intégralité en haut de cet article.