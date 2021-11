Russell Hornsby parle de la série Starz et de l’importance de représenter des images positives d’hommes noirs (exclusif)

Il y a une raison pour laquelle Russell Hornsby figurait sur la liste des « 10 acteurs à surveiller » de Variety. Au cours des deux dernières décennies, Hornsby a prouvé qu’il avait un large éventail d’acteurs. Il donne de la profondeur à ses personnages et est félicité pour avoir représenté les hommes noirs avec conviction. Vous n’attraperez pas Hornsby dans un rôle stéréotypé. Au lieu de cela, Thornsby choisit des personnages intègres.

Connu pour son rôle dans le drame familial Lincoln Heights, Hornsby a joué aux côtés de certains des plus grands dans des films comme Fences avec Denzel Washington et Viola Davis – et le drame raciste The Hate U Give aux côtés d’Amandla Stenberg. Maintenant, il est un personnage récurrent dans le drame STARZ BMF (alias Black Mafia Family), qui est produit par 50 Cent.

La série, qui est diffusée le dimanche soir à 20 h HE, a été reprise pour une deuxième saison après la diffusion d’un seul épisode. C’est actuellement l’émission n ° 1 sur le réseau et son application qui l’accompagne et raconte l’histoire des frères criminels de la vie réelle, Demetrius et Terry Flenory. Hornsby joue le rôle de Charles Flenory, le patriarche de la famille craignant Dieu et musicien en difficulté qui s’est engagé à diriger sa famille dans la bonne direction, malgré leurs circonstances parfois difficiles.

En dehors du spectacle, Hornsby reste occupé. Il tourne actuellement Iron Mike, une série Hulu qui raconte l’ascension de Mike Tyson. Hornsby incarne le promoteur de boxe controversé Don King. Pop Culture a parlé avec Hornsby de son travail sur BMF, décrivant King, et de son rôle dans la nouvelle saison de la série à succès Netflix Lost in Space. Hornsby donne également un aperçu de son rôle de rêve et comment il évite d’être catalogué.

PC : Étiez-vous un fan des précédentes émissions produites par 50 Cent sur Stars avant d’entendre parler de BMF ?

HR : Oui, j’avais regardé Power et aussi Raising Kanan. Et j’ai commencé à regarder Ghost Book II. Je suis fan. Ce que j’aime faire, j’aime nous soutenir, nos gens. Beaucoup de mes amis avec qui je suis apparu dans le jeu sont également dans toutes ces émissions. Je suis un grand fan de Patina Miller, j’ai regardé Omari arriver. Naturi, je la connais depuis longtemps. Donc, c’est comme si vous vouliez pouvoir soutenir vos amis et les voir, et vous êtes heureux de les voir bien faire.

Et celui-ci n’est évidemment pas une partie de l’ensemble du Pouvoir – ce n’est pas une branche du Pouvoir, mais c’est tout aussi incroyable. Alors, connaissiez-vous l’histoire vraie sur laquelle la série était basée ? Et quel type de recherche avez-vous dû faire, le cas échéant, pour vous préparer au rôle ?

Je les connaissais. J’en avais entendu parler et j’avais vu des clips YouTube et des trucs comme ça, mais je ne connaissais pas vraiment bien. Je n’étais pas en profondeur. Je n’avais pas une connaissance approfondie de BMF. Et donc honnêtement, il n’y a pas eu vraiment beaucoup de recherches en ce qui me concerne et mon personnage. Charles n’est plus avec nous, mais j’ai eu l’occasion de parler avec la vraie Lucille. Elle m’a donné un excellent aperçu de leur vie, de leur relation, de leur mariage et de ces choses de cette nature. Mais aussi, parce que j’ai été élevé dans le – je suis né dans les années 70, j’ai grandi dans les années 80. Je connais beaucoup de choses sur cette période. Et aussi, j’aime dire que la vie m’a préparé à ce rôle ou m’a préparé à cette opportunité. Tu sais ce que je veux dire? Vivre assez longtemps vous permet d’être prêt pour des rôles comme ceux-ci.

Ouais, absolument. Et évidemment, le spectacle était parti avec le bang [and] par l’épisode 2, vous avez été renouvelés pour une deuxième saison. Alors, à quel point étiez-vous excité d’apprendre la nouvelle dès le début du jeu pour l’émission et qu’est-ce qui, selon vous, fait que cette émission s’enregistre tellement auprès des téléspectateurs qu’elle a été reprise pour une deuxième saison à peu près immédiatement?

Eh bien, d’abord et avant tout, j’étais très excité. Tout le monde, chaque acteur veut un emploi continu, vous voyez ce que je veux dire ? Et pouvoir savoir que je pourrai raconter cette histoire ou faire partie de cette narration pour une autre année est excitant. Mais ce que je pense que le public a vraiment été époustouflé, je pense avant tout, que beaucoup de gens connaissaient BMF. Les gens connaissaient BMF. Vous devez vous rappeler que dans les années 90, BMF a eu une énorme influence sur la scène hip-hop, à Atlanta et ainsi de suite. Donc, beaucoup de gens qui ont mon âge ont grandi à cette époque et les connaissaient. Et je pense aussi cela parce que c’est basé sur une histoire vraie, et je pense que les gens sont vraiment excités par son authenticité. Que nous allons juste vraiment, vraiment en profondeur et que nous ne survolons pas juste la surface des choses, allons vraiment en profondeur et racontons l’histoire.

Et en dehors de cette émission, il a été récemment annoncé que vous joueriez Don King dans la nouvelle série Hulu, Iron Mike. Et il y a tellement de projets en ce moment qui plongent dans la vie et la carrière de Mike Tyson, mais peu d’entre eux mettent vraiment en évidence la contribution de Don King, je suppose, non seulement à Tyson, mais à la boxe en général. Alors, comment est-ce pour vous de représenter une figure aussi emblématique et controversée du sport ?

Eh bien, d’abord et avant tout, je suis un peu nerveux. Je ne peux pas mentir. Le truc, c’est qu’il ne s’agit pas de bien ou de mal faire les choses. Il s’agit de le rendre vrai. Et donc juste pour moi en tant qu’acteur, ce que je cherche à faire, nous savons qu’il y a des aspects de Don King qui est un showman, qu’il est un personnage et que quelqu’un dit une caricature à certains égards et c’est tout. Mais pour moi, je dois être capable de trouver des moments où nous pouvons donner à l’humanité où peu importe notre perception de lui, ou ce que nous pensons ou pensons de lui, que nous sachions qu’il est un être humain. Et alors d’où vient ce comportement ? Comment est-ce arrivé? Comment cela s’est-il manifesté ? Et je cherche à poser ces questions.

Je cherche à le découvrir et je dois le créer moi-même parce que ce n’est pas facilement… Cette connaissance n’est pas facilement disponible. Je dois donc extrapoler à partir des données sur qui il est ou qui il était, puis créer toute une histoire et une idée sur la façon dont Don King est devenu Don King. Tu sais ce que je veux dire? Et c’est donc mon travail et je suis excité par cela. Comme je l’ai dit, un peu nerveux, mais je pense que ça va être bien. Je pense que j’ai vraiment hâte que les gens le voient. Trevante Rhodes le tue. Droit. Très honnêtement. Et je m’amuse.

Eh bien, je suis nerveux pour toi à propos des cheveux de Don King. Donc, je suis très intéressé de voir comment ce projet se concrétise. Et évidemment, la bande-annonce de Lost in Space Saison 3 est récemment tombée, et votre rôle est un peu comme un mystère. Alors, que pouvez-vous nous dire sur votre personnage et votre travail sur la série ?

Je pense que je dois être en quelque sorte « hush hush » à propos du personnage. Ils veulent en faire une belle révélation, mais c’était mon premier travail pendant la pandémie. J’étais excité au début, j’étais excité juste de travailler. Et puis j’en parlais à quelques personnes et je ne savais pas combien… Il y avait tellement de fans dans ma famille. Mon frère et son fils l’ont regardé régulièrement. Et j’étais comme, oh, wow. Et puis j’en ai parlé à quelques autres amis à moi. Ils sont comme, ‘Oh mec, Lost in Space, c’est mon spectacle.’ Et j’étais comme, wow, je ne savais même pas vraiment que ça existait. Donc, le simple fait d’entendre parler de l’excitation et de l’enthousiasme des autres pour le spectacle que j’en fasse partie m’a donné plus d’énergie pour en faire partie. Donc je suis excité. J’étais excité de travailler dessus et je me suis beaucoup amusé et je pense que ça va être, je pense que ma contribution sera bonne quand les gens sortiront, quand les gens le verront.

Et vous avez joué tellement de rôles incroyables qui mettent vraiment en valeur et célèbrent les hommes noirs et la structure familiale noire d’une manière si positive. Évidemment, nous vous aimons de Lincoln Heights. Je t’ai aimé dans The Hate U Give et Fences en particulier. Quels types de facteurs entrent en ligne de compte dans la façon dont vous choisissez vos rôles et comment évitez-vous d’être catalogué ou catégorisé dans des stéréotypes ?

Je pense qu’autant de pères que je joue, nous devons voir… Tu vois, c’est intéressant. Je reçois le surnom d’être comme le nouveau papa noir, tu vois ce que je veux dire ? Et ça ne me dérange pas. C’est bien. Mais c’est mon travail d’apporter un kaléidoscope. Tu sais ce que je veux dire? Apporter des images différentes et une profondeur différente à chaque personnage, car ce ne sont pas que des pères, mais ils sont différents. Et je pense qu’il est important que les gens voient et comprennent les différences parce qu’ils vivent dans des circonstances différentes. Et donc pour moi, ce n’est pas seulement moi qui suis père. C’est comme si j’étais père dans les années 80. C’est moi étant un père dans les années 80, qui est imprégné de la parole. C’est moi étant un père dans les années 80 qui est imprégné de la parole qui est musicien.

Tu sais ce que je dis? C’est ça. Puis c’est un père au début des années 2000, qui est policier, qui a trois enfants. C’est donc toutes ces choses. C’est un père qui est un ancien gangster et qui essaie de se racheter, qui essaie maintenant d’élever ses enfants et sa famille, qui est propriétaire et aussi propriétaire d’une entreprise, un entrepreneur. Comment cela change-t-il votre façon d’aborder le personnage, d’aborder le rôle ? Et donc pour moi, chaque père, chaque personnage est différent. Et je dois lui donner un… Ils doivent venir sous un angle différent de celui que j’ai fait avant. Et c’est un défi. Tu vois ce que je veux dire?

C’est un sérieux défi pour moi en tant qu’acteur. Et j’essaie juste d’apporter de la variété à chaque rôle que je joue, parce que j’aime me considérer comme un citoyen du monde. Et j’ai rencontré beaucoup de pères différents, beaucoup d’hommes différents comme j’ai rencontré beaucoup de personnes différentes. Et donc tous ces esprits que j’ai rencontrés, ils se sont branchés sur moi d’une manière différente. Et aussi je crois que les hommes noirs méritent d’être honorés et je l’ai dit dans beaucoup d’interviews, et je pense qu’il vaut la peine de répéter, même maintenant, qu’il fut un temps où les bateaux étaient faits de bois et les hommes étaient faits de acier. Et donc quand on parle d’un père, qui élève ses enfants dans les années 80, il est d’une époque où tout ce qu’il savait faire était de travailler de ses mains et de faire un travail éreintant.

C’était la seule façon dont il pouvait vibrer pour ta famille. Alors, comment cela vous affecte-t-il émotionnellement, physiquement, spirituellement ? Tu vois ce que je veux dire? Et donc les pères et les hommes réagissent différemment à cette époque parce que leur façon de vivre était différente. Comme les pères réagissent maintenant différemment parce que les temps sont différents. Les circonstances dans lesquelles nous gagnons notre vie sont très différentes de ce qu’elles étaient il y a 30 et 40 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vous parlez de la façon dont, vous entendez comment étaient les parents, j’avais un tempérament rapide à faire ce que je dis, pas comme je le fais. Tu sais ce que je veux dire? Hé, tu ferais mieux de te comporter. Je vais venir te crier… Tu vois ce que je veux dire ? Tout ce genre de trucs.

Cet essoufflement, je crois, était basé sur les circonstances. Il y avait moins de patience parce que les gens étaient fatigués parce qu’ils travaillaient si bien. Je ne dis pas que les gens ne travaillent pas dur maintenant, mais vous comprenez ce que j’essaie, où je veux en venir.

Et vous avez mentionné que vous deveniez comme, je suppose, le père préféré de l’Amérique dans tous vos rôles maintenant, mais quel est un rôle que vous n’avez pas joué et que vous aimeriez jouer ?

C’est wow. C’est une très, très bonne question. Tu vois, pour moi, j’adorerais incarner Easy Rawlins. J’adorerais faire, j’adorerais incarner Easy Rawlins d’après les livres de Walter Mosley qu’il a créés. Devil in the Blue Dress, qui a d’abord été réalisé par Denzel Washington. J’adorerais jouer en quelque sorte l’un des personnages créés par Walter Mosley. Il y a Socrate Fortlow et tout ça. Parce que j’ai l’impression de vouloir représenter tout le monde, tu vois ce que je veux dire ? Et c’est l’homme qui travaille. C’est le voyou intelligent, tu vois ce que je veux dire ? C’est le frère qui peut exécuter certains numéros. C’est le frère qui sait tout réparer. C’est le frère, qui a une oreille attentive qui peut aider quelqu’un avec un petit quelque chose. C’est ce que je voulais incarner parce que encore-

L’homme de la Renaissance dans son ensemble.

Merci, l’ensemble, merci… L’homme de la Renaissance en général, que beaucoup de frères sont parce que nous devons nous bousculer. Tu sais ce que je veux dire? Et les sœurs aussi, mais tu vois ce que je veux dire ? Les frères doivent faire un peu de tout. Alors vous devenez vraiment, vous devenez bon à Jack of all trades.

BMF est diffusé le dimanche à 20 h HE sur Starz, et les épisodes précédents sont disponibles en streaming avec un abonnement Starz. Perdu dans l’espace La saison 3 sera diffusée le 1er décembre sur Netflix et Iron Mike sera diffusée sur Hulu à une date indécise.