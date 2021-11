Russell Hornsby parle de rejoindre la série Netflix dans un rôle secret (exclusif)

Lost in Space est de retour pour une troisième saison et les fans ne pourraient pas être plus heureux. Le drame de science-fiction Netflix est une réimagination de la série du même nom de 1965 et suit les aventures d’une famille de colons de l’espace dont le vaisseau spatial dévie. Lorsque la bande-annonce de la saison 3 est tombée, les fans ont attendu avec enthousiasme de voir les nouveaux ajouts de la saison suivante. L’un de ces nouveaux ajouts est la star de BMF (Black Mafia Family) Russell Hornsby, qui rejoint le casting dans un rôle secret. Cependant, il était introuvable dans la bande-annonce de la saison 3; dans une interview exclusive avec PopCulture, il nous dit que c’est intentionnel.

Hornsby dit qu’il a dû être maman concernant les détails de son rôle. « Je pense que je dois être une sorte de » silence » à propos du personnage « , a-t-il déclaré avec un sourire. « Ils veulent en faire une belle révélation, mais c’était mon premier travail pendant la pandémie. »

Hornsby admet qu’il était heureux d’être de retour au travail et choqué par l’enthousiasme des gens à l’idée de participer à la série. « J’étais excité au début, j’étais excité juste de travailler. Et puis j’en parlais à quelques personnes, et je ne savais pas combien… Il y avait tellement de fans dans ma famille », a-t-il déclaré. « Mon frère et son fils l’ont regardé régulièrement. Et j’étais comme, oh, wow. Et puis j’ai dit à quelques autres amis à moi. Ils se sont dit: ‘Oh mec, Lost in Space, c’est mon émission.’ «

Dans l’ensemble, il pense que les fans seront satisfaits de la façon dont son personnage est impliqué. « Et j’étais comme, wow, je ne savais même pas vraiment que cela existait », a-t-il poursuivi. « Donc, le simple fait d’entendre parler de l’excitation et de l’enthousiasme des autres à propos de l’émission que j’en fais partie m’a donné plus d’énergie pour en faire partie. Je suis donc excité. J’étais excité de travailler dessus et j’ai eu beaucoup de amusant et je pense que ça va être, je pense que ma contribution sera bonne quand les gens sortiront, quand les gens le verront. »

La quatrième et dernière saison de Lost in Space sera diffusée le 1er décembre. Les trois premières saisons sont désormais disponibles en streaming sur Netflix. Vous pouvez lire notre Q&R complet avec Russell Hornsby ici, et vous pouvez le regarder dans son intégralité en haut de cet article.