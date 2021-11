Russell Hornsby a beaucoup de projets sur lesquels il travaille actuellement. L’acteur très demandé joue actuellement dans le drame STARZ produit par 50 Cent BMF (Black Mafia Family) dans la troisième et dernière saison de la série de science-fiction Netflix Lost in Space. Mais l’un de ses rôles très attendus est celui de la légende du promoteur de boxe Don King dans la prochaine série biographique Hulu Iron Mike, qui relate la carrière de boxeur de Mike Tyson.

King est un personnage controversé. Bien qu’il soit reconnu pour avoir aidé à mettre Tyson sur la carte, il a la mauvaise réputation d’être un promoteur avide d’argent qui s’est attaqué aux athlètes vulnérables désireux de se faire une vie meilleure. Tyson et King ont eu leurs problèmes. Mais, ce sera l’un des premiers projets de nombreux centré sur la vie de Tyson, et il mettra en lumière la relation de Tyson et King.

Hornsby s’est récemment entretenu avec PopCulture.com et a parlé du rôle, admettant qu’il y a une certaine nervosité pendant la production en raison de la façon dont King est perçu. « Eh bien, avant tout, je suis un peu nerveux. Je ne peux pas mentir », nous a dit Hornsby. Pourtant, il fait beaucoup d’efforts pour humaniser King dans la série.

« Le truc, c’est qu’il ne s’agit pas de faire les choses bien ou mal. Il s’agit de faire les choses vraies. Et juste pour moi en tant qu’acteur, ce que je cherche à faire, nous savons qu’il y a des aspects de Don King qui est un showman, que c’est un personnage et que quelqu’un dise une caricature à certains égards et c’est tout », ajoute-t-il. « Mais pour moi, je dois être capable de trouver des moments où nous pouvons donner à l’humanité où quelle que soit notre perception de lui, ou ce que nous pensons ou pensons de lui, que nous sachions qu’il est un être humain. Et alors, où est-ce que d’où vient ce comportement ? Comment est-il arrivé ? Comment s’est-il manifesté ? Et je cherche à poser ces questions. »

Hornsby se concentre sur la création d’une trame de fond pour donner un contexte à la personnalité de King. « Je cherche à le découvrir et je dois le créer moi-même car ce n’est pas facilement disponible », poursuit-il. « Cette connaissance n’est pas facilement disponible. Je dois donc extrapoler à partir de données sur qui il est ou qui il était, puis créer toute une histoire et une idée sur la façon dont Don King est devenu Don King. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c’est mon travail et je suis excité par ça. Comme je l’ai dit, un peu nerveux, mais je pense que ça va être bien. Je pense que j’ai vraiment hâte que les gens le voient. Trevante Rhodes est en train de le tuer, assez honnêtement. Et je m’amuse.

Il n’y a pas encore de date de sortie pour Iron Mike. En attendant, BMF est diffusé le dimanche à 20 h HE sur Starz, et les épisodes précédents sont disponibles en streaming avec un abonnement Starz. Vous pouvez lire notre Q&R complet avec Russell Hornsby ici, et vous pouvez le regarder dans son intégralité en haut de cet article.