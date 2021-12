Russell impressionné par le départ de l’endurance de Raikkonen en F1 « implacable » · .

Dans le tour d’horizon: George Russell dit que la longévité de Kimi Raikkonen en Formule 1 montre que « l’âge n’est qu’un nombre ».

En bref

Russell : La carrière de Raikkonen « incroyable » en Formule 1 « implacable » Russell a déclaré que c’était « assez incroyable » ce que Kimi Raikkonen, le pilote le plus expérimenté de ce sport, a réalisé. « Être ici depuis si longtemps et encore, cette année, performer à un niveau aussi élevé – Kimi et Alfa Romeo sont nos principaux rivaux, nous gardons donc un œil très attentif – et je suppose que, comme on dit, l’âge n’est qu’un nombre. »

Le pilote Williams a terminé sa troisième année en F1 en 2021. « Le temps passe vite », a-t-il déclaré. « Ce sport est tellement implacable, et vous allez course après course, après course. Parfois, vous n’avez pas le temps de tout comprendre.

Mercedes a raté une astuce « intelligente » pour décrocher le titre pour Hamilton

Mercedes aurait pu garantir que Lewis Hamilton remporte le championnat à Abu Dhabi malgré le redémarrage tardif controversé de la course, a déclaré l’ancien PDG du sport, Bernie Ecclestone.

Il lui a été dit dans une interview pour Blick que lorsque la voiture de sécurité a été convoquée pour un redémarrage au dernier tour, Mercedes aurait été tactiquement bien placée pour ordonner à Bottas de s’arrêter en piste afin de prolonger la course ne pouvait pas passer au vert, empêchant Max Verstappen de dépasser Hamilton pour remporter le championnat.

Une telle décision aurait été « assez intelligente », a déclaré Ecclestone. « Il y aurait eu des endroits idéaux [to ensure] la voiture de sécurité est restée dehors. Beaucoup auraient été contrariés, mais personne n’aurait eu la finale actuelle en tête sans redémarrer la course.

Filippi: La jeune génération trouve la course grâce au changement climatique

Le directeur de l’équipe Envision Racing, Sylvain Filippi, a déclaré que la Formule E attirait un public plus jeune grâce à la sensibilisation au climat, qui suivait ensuite le fil de la course.

« La Formule 1 est si réussie, comme nous le savons, être. À cause de l’histoire et de l’héritage des reportages du passé et des années 80 et 90, et si vous êtes un jeune enfant maintenant, vous n’avez jamais été exposé à tout cela, cela ne signifie rien pour vous.

« Alors c’est sûr, on voit que la jeune génération, plus elle est à l’écoute du changement climatique – parce qu’elle serait la première touchée, n’est-ce pas – et elle le comprend vraiment. Alors bien sûr, il y a un segment complet de la jeune génération qui suit la Formule E et notre équipe parce que tout ce que nous faisons pour le changement climatique.

« Il y a aussi toute une partie de notre base de fans, ce qui est l’inverse, ce sont des fans de sport automobile, la Formule E est aussi un grand sport automobile, nous savons que la course est incroyable et nous espérons qu’en suivant notre équipe, ils seront exposés à certaines informations sur le changement climatique et il les éduque. Je pense donc que si vous pouvez faire les deux, vous devriez pouvoir atteindre la plupart des gens. »

Le temps de Noël est le temps de la famille. ♥️ Je vais faire une pause avec mon téléphone cet hiver. Nous avons tous besoin de temps d’arrêt pour prendre soin de nous physiquement et mentalement, surtout après une année folle comme celle-ci. Joyeux Noël tout le monde. Soyez prudents et faites attention les uns aux autres. pic.twitter.com/kdP9OZZwMM – George Russell (@GeorgeRussell63) 24 décembre 2021

J’ai littéralement postulé pour Discovery Head of Motorsport 😂 je vous tiens au courant de la suite des choses pic.twitter.com/Cdj04AIeZY – Lucas di Grassi (@LucasdiGrassi) 27 décembre 2021

Ricciardo cite 2021 comme sa plus grande année de croissance (Speedcafe)

« Ricciardo : ‘Mais je pense que cette année, probablement deux facteurs en ont fait la plus grosse année pour ça. de la maison.' »

Simone Biles et Ben Stokes montrent que le sport peut entraîner un changement social positif (Guardian)

« Les commentaires très cités mais absurdes d’Eddie Jordan selon lesquels Lewis Hamilton a perdu la dernière course de la saison de F1 parce qu’il était devenu « trop ​​sportif et trop gentil » ont montré à quel point il reste facile de perpétuer cette approche superficielle. Si vous vous arrêtez pour réfléchir une seconde à son commentaire, vous réalisez les contradictions inhérentes et le manque de sens : suggère-t-il que Hamilton a été « méchant » pendant les sept années où il a remporté ses titres de champion ? »

La route d’Oscar vers la F1 (Auto Action)

« Bien que les courses en F2 puissent parfois être chauffées, heureusement, la fin de notre saison a été beaucoup moins controversée, même si je me suis écrasé en sortant de la voie des stands pour la course finale – pouvez-vous le croire ? – ce qui a nécessité un changement de nez d’urgence de dernière minute sur la grille! »

Révélé : les chefs d’équipe de F1 choisissent leurs 10 meilleurs pilotes de 2021 (F1)

« Lando Norris, qui a commencé la saison avec 10 points consécutifs, dont trois podiums, a été le seul autre pilote à marquer plus d’un siècle de points en complétant le podium pour McLaren. Carlos Sainz était le suivant en quatrième position, après avoir obtenu son le classement des meilleurs pilotes de tous les temps termine cinquième lors de sa première année chez Ferrari, le coéquipier de l’Espagnol Charles Leclerc se classant 5e. »

« C’était toujours un plan sur deux ans » Piastri a dépassé toutes les attentes, déclare Rosin (Formule 2)

« ‘C’était toujours un plan sur deux ans, mais après quelques tours, nous savions qu’il était là’, a déclaré Rosin. ‘Il ne panique jamais, il ne s’inquiète jamais, il écoute toujours ce que les gens disent. lui faire, et il essaie de s’adapter le mieux possible.' »

1990 Mars Formule 1 Leyton House CG901 à vendre (Voiture & Classique)

« La Leyton House CG901 a été construite pour la saison 1990 de F1 et était propulsée par un moteur V8 Judd EV de 3,5 litres avec une boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses. Conçu par Adrian Newey et qui, avec Ross Brawn qui travaillait également sur le L’équipe d’ingénierie de Leyton House. »

Levente Révész rejoint l’équipe Van Amersfoort Racing pour le Championnat d’Europe régional de Formule 2022 by Alpine (FRECA)

« Le pilote hongrois de 16 ans fait ses débuts dans la série internationale après une première saison en monoplace. Cette année, Révész a disputé le championnat italien de F4, remportant une des neuf meilleures positions à Vallelunga, où il a terminé sur le podium en la classe Rookie. »

Ferrari et Velas : performance et innovation pour un nouveau partenariat gagnant (Ferrari)

« L’accord pluriannuel prévoit la création de contenu numérique exclusif pour les fans de la Scuderia. De plus, Velas sera le sponsor titre des Ferrari Esports Series, la série en ligne monomarque du Cheval Cabré, et de l’équipe Esports qui participera aux F1 Esports Series, le championnat numérique officiel auquel participent toutes les équipes participant au Championnat du monde de Formule 1 de la FIA. »

Bonne fête!

Joyeux anniversaire à Lazzar !

En ce jour dans le sport automobile

Né ce jour-là en 1896 : Philippe Etancelin, qui a partagé la victoire aux 24 Heures du Mans 1934 avec Luigi Chinetti sur Alfa Romeo, et a fait partie de la grille de la première course de championnat du monde de Formule 1 en 1950 à Silverstone

