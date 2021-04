Russell impressionné par les qualités Red Bull du châssis d’Alfa Romeo

En résumé: George Russell dit qu’Alfa Romeo a fait un «énorme bond en avant» avec sa nouvelle voiture pour la saison de F1 2021.

Alfa Romeo impressionne RussellRussell a déclaré que son apparition en Q2 le week-end dernier était inattendue compte tenu des conditions venteuses auxquelles sa Williams est particulièrement sensible. « Nous savons que notre voiture est délicate dans ces conditions », a-t-il déclaré en réponse à une question de ., « et je pense que l’Alfa Romeo excelle, ou se débat probablement beaucoup moins par rapport aux autres, comme Red Bull, semble-t-il. «

En termes de performances sur un tour à Bahreïn, Russell a déclaré que Williams «avait l’air légèrement plus fort que Haas en ce moment», mais «Alfa Romeo sur ce circuit a fait un énorme bond en avant.»

« Je pense qu’il est trop tôt dans la saison pour faire une vraie lecture parce que nous sommes dans des conditions tellement étranges et délicates », a-t-il ajouté. «Il est trop tôt pour dire le véritable ordre hiérarchique.»

Citations: Dieter Rencken

Les tests de Formule 3 commencent aujourd’hui

La Formule 3 commencera aujourd’hui deux jours de tests de pré-saison au Red Bull Ring, avant le début du championnat au Grand Prix d’Espagne le mois prochain.

Les 30 pilotes suivants participeront. Parmi eux, Juan Manuel Correa, qui fait son retour à la compétition suite aux graves blessures qu’il a subies en 2019, et Matteo Nannini, qui mène des campagnes conjointes F2 et F3 cette année.

TeamDriversPrema1. Dennis Hauger2. Arthur Leclerc3. Olli CaldwellTrident4. Jack Doohan5. Clement Novalak6. David SchumacherART7. Frederik Vesti8. Alexandr Smolyar9. Juan Manuel CorreaHitech10. Jak Crawford11. Ayumu Iwasa12. Roman StanekHWA14. Matteo Nannini15. Oliver Rasmussen16. Rafael VillagomezMP17. Victor Martins18. Caio Collet19. Tijmen van der HelmCampos20. Laszlo Toth21. Lorenzo Colombo22. Amaury CordeelCarlin23. Ido Cohen24. Kaylen Frederick25. Jonny EdgarJenzer26. Calan Williams27. Pierre-Louis Chovet28. Filip UgranCharouz29. Logan Sargeant30. Michael Belov31. Reshad de Gerus

Mon casque de championnat 2021 @ FIAFormula3! Mi casco 2021 pour la Formule 3! # ah19 pic.twitter.com/Ia37vDtCwZ – Juan Manuel Correa (@JMCorrea__) 2 avril 2021

En feuilletant certaines de mes anciennes photos, j’ai trouvé ceci du «test de pneus» de Silverstone en 1985: la McLaren de Prost, arborant un pare-brise remarquablement bulbeux. Autant que je sache, il n’est plus jamais apparu. pic.twitter.com/fS0fdGgFxt – Gordon McCabe (@DrGordonMcCabe) 2 avril 2021

Cinq points à retenir des tests de Sebring et du Texas (IndyCar)

« Juste 0,375 seconde – moins que le temps qu’il vous faut pour dire: » Sainte vache! » – a séparé les 10 meilleurs pilotes mercredi au Texas. «

Ferrari s’apprête à s’appuyer sur l’expertise de la F1 pour le programme LMH (Sportscar365)

« Avec les nouvelles règles en F1, cela devrait signifier que nous considérons certaines personnes du département F1. Mais dans tous les cas, notre décision n’est pas la conséquence des nouvelles règles de la F1. »

Daruvala estime que le premier tour était « un bon point de départ » alors qu’il vise l’amélioration des qualifications (F2)

« Il n’est pas nécessaire d’essayer de se qualifier en huitième ou de neuvième ou de jouer à des tactiques comme celle-là: Zhou s’est qualifié à l’avant, a remporté la course en vedette et est parti en (première place). »

U-Mask 2.1 vietate, la Ferrari costretta a ritirarle. Le usava en Formule 1, dal GP di Imola con le nuove mascherine (Corriere della Serra – italien)

Ferrari a changé de fournisseur de masques Covid-19 après que les autorités italiennes ont exprimé des inquiétudes quant aux performances d’un produit qu’elles utilisaient auparavant.

Rosberg: « Pour faire le bien, vous devez sortir, vous ne pouvez pas vous asseoir dans une grotte » (The Guardian)

« ‘Pour faire du bien dans le monde, vous devez sortir, vous ne pouvez pas simplement vous asseoir dans une grotte », dit-il. « Le problème est que plus nous attendons, plus il sera difficile d’arrêter le processus, plus important que nous agissions maintenant », dit-il avant de conclure avec des yeux peu dissidents.« C’est la décennie décisive ».

En ce jour en F1

Hamilton a perdu plus de terrain dans le combat pour le championnat aujourd’hui en 2016

