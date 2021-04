Russell: Je ne peux pas laisser les moments difficiles m’attarder

Si tout était juste et carré dans l’échelle de la Formule 1, il est certain que George Russell conduirait une Mercedes cette saison après ses performances exceptionnelles au Grand Prix de Sakhir 2020.

Mais la vie cruelle n’est pas juste et Russell se retrouve à peiner à la fin de l’histoire, où il n’a pas sa place tandis que Mercedes continue de gouverner le perchoir avec une paire de mains sûres et fiables à Valtteri Bottas faisant le truc de l’ailier à la perfection, par inadvertance. ou pas, pour que Lewis Hamilton engloutisse les records.

Compte tenu de quelques heures dans une voiture avec laquelle il n’était pas familier, Russell était stellaire, donnant à Bottas un aspect ordinaire, puis il n’avait pas gagné la course si Mercedes n’avait pas si inexplicablement gonflé leurs lignes.

Mais, dans les ténèbres de Bahreïn, une étoile brillait le plus: à savoir Russell. Il a prouvé qu’il était prêt à rejoindre l’équipe A, mais les Wolrd Champs ont opté pour la stabilité pour cette saison, reléguant à Russell dans la salle d’attente.

Lors d’une interview avec iNews, Russell a expliqué son état d’esprit à la suite de cette soirée dramatique: «Si je veux gagner des courses et des championnats, je ne peux pas laisser les moments difficiles m’attarder.»

«Je me suis qualifié deuxième du Grand Prix de Sakhir. Et j’ai été déçu. Ma meilleure position de qualification jusque-là était P12, ce dont j’étais absolument ravi, puis je me suis qualifié deuxième et j’ai été déçu.

Le populaire de 23 ans prendra le départ de son 40e Grand Prix quand il s’alignera sur la grille d’Imola la semaine prochaine, attribuant le travail sur son état d’esprit comme le facteur clé de son approche de la course: «Je pense que la santé mentale est extrêmement importante.

«Je pense que beaucoup de gens, les hommes en particulier, voient la psychologie comme une faiblesse, ce qui n’est absolument pas le cas. Votre esprit est l’outil le plus puissant de votre corps.

«Si vous avez mal aux dents, vous allez voir un dentiste. Si vous avez quelque chose qui ne va pas psychologiquement, vous devez en parler à un professionnel et il vous aidera à traverser ces moments, que ce soit sur le plan commercial ou personnel.

«En fin de compte, je suis un athlète de haut niveau et si vous voulez atteindre votre potentiel maximum, vous devez être dans le bon état d’esprit.

«Je me sens de plus en plus fort à ce sujet, plus le temps passe et comme j’ai aussi vécu ces moments difficiles et j’ai appris que d’en parler à la bonne personne… évidemment, parler à votre famille et à vos amis est bien beau mais obtenir des conseils professionnels était vraiment important. Cela m’a permis de revenir plus fort, plus en forme, en meilleure santé que jamais, et [I’ll] être en mesure de jouer à l’arrière de celui-ci. »

«Je n’ai jamais fait partie de ces personnes qui pensaient que la santé mentale n’était pas si importante et que vous êtes soit mentalement fort, soit mentalement faible ou autre et vous devez simplement être fort à ce sujet si vous avez déjà eu un moment difficile, endurcissez-vous et passe à travers.

«Vous devez évidemment le faire, dans une certaine mesure, mais demander également des conseils professionnels a été formidable. J’ai vraiment apprécié et cela a été bénéfique pour moi.

Le talent et la détermination de Russell ont brillé tout au long de ses deux premières saisons dans l’élite, mais la fortune n’a pas été favorisée en ce qui concerne son équipe, Williams qui survole le plus bas stade de leur illustre histoire.

De nouveaux propriétaires et de nombreux nouveaux visages font partie du paysage, que Russell considère comme un grand positif ou que l’équipe ne contrôle plus Sir Frank Williams ou sa famille. Parmi eux Jost Capito.

Russell a expliqué: «La motivation, l’esprit et le moral sont renforcés. Je pense que tout le monde peut voir une lumière au bout du tunnel. Avec l’arrivée de Jost, avec les nouveaux investisseurs, avec l’accord que Mercedes a mis en place pour 2022 et au-delà, les choses vont dans la bonne direction pour l’équipe.

«Quand vous regardez en arrière six mois, huit mois environ, l’équipe n’était peut-être même pas sur la grille. Donc, je suis personnellement excité pour l’équipe, mais d’un autre côté, Rome n’a pas été construite en un jour, il faudra un peu de temps pour changer le cours du navire.