Russell ne confirme aucune annonce Mercedes à Silverstone

George Russell a exclu d’être annoncé comme pilote Mercedes pour la saison 2022 au Grand Prix de Grande-Bretagne.

Le moulin à rumeurs avait suggéré que Silverstone serait l’endroit pour dévoiler officiellement Russell en tant que nouveau coéquipier de Lewis Hamilton, avec Valtteri Bottas faisant place après cinq saisons avec les Silver Arrows.

Cependant, ceux qui espèrent voir Russell confirmé devront attendre un peu plus longtemps car il n’y aura aucune nouvelle du camp Mercedes ce week-end, selon Russell lui-même.

“J’ai signé avec Mercedes il y a cinq ou six ans maintenant, c’est 100% vrai, car tout le monde sait qu’ils s’occupent de moi”, a-t-il déclaré via le podcast F1 Nation.

“En ce qui concerne mon trajet pour l’année prochaine, rien n’a été signé ou scellé et rien ne sera annoncé à Silverstone, donc je peux vous le faire savoir.”

Silverstone, nous venons pour vous. ️ pic.twitter.com/qQGMBklcMy – George Russell (@GeorgeRussell63) 12 juillet 2021

Il semble toujours qu’il s’agisse de « quand » plutôt que « si » Russell signera pour l’équipe senior Mercedes l’année prochaine, mais Russell est encouragé par les progrès de Williams dans le cas improbable où il y resterait.

“Je l’ai dit à plusieurs reprises, mais je pense que le changement de structure chez Williams est incroyablement excitant”, a déclaré Russell.

« L’équipe a terminé dernière au cours des trois dernières années consécutives et je suis assez confiant que ce ne sera plus le cas l’année prochaine. Les choses s’améliorent vraiment et les choses s’alignent et se mettent vraiment en place.

« Jost [Capito] a fait un travail fantastique en construisant la structure pour que tout le monde soit plus efficace et rationalisé. Chaque décision qui a été prise jusqu’à présent, je pense qu’elle a été la bonne pour les bonnes raisons et je ne vois aucune raison pour laquelle, au cours des prochaines années, Williams ne pourra pas se frayer un chemin vers l’avant.

« Cela peut sembler idiot ou stupide maintenant, mais il suffit de regarder en arrière en 2013 lorsque Valtteri [Bottas] et pasteur [Maldonado] étaient dans la voiture, ils ont terminé P9 ou P10 chez les constructeurs et sont sortis l’année suivante et ont terminé troisièmes.

« Des podiums dans la plupart des courses, des pole positions… ce sport peut changer en un clin d’œil. Alors croisons les doigts pour Williams pour que cela puisse changer pour le mieux.

