Russell ne sera pas annoncé comme pilote Mercedes à Silverstone · .

George Russell a démenti les suggestions que Mercedes annoncerait comme son nouveau pilote pour la saison 2022 de F1 avant le Grand Prix de Grande-Bretagne de ce week-end.

Mercedes a confirmé Lewis Hamilton comme l’un de ses deux pilotes pour l’année prochaine lors du week-end du Grand Prix d’Autriche. Russell, un pilote junior Mercedes, est connu pour être à l’étude pour le deuxième siège en remplacement potentiel de Valtteri Bottas.

Cependant, le coureur Williams a nié que les champions du monde en titre le confirmeraient dans le cadre d’une formation entièrement britannique pour leur équipe en 2022 avant la course de ce week-end à Silverstone.

“J’ai signé avec Mercedes il y a cinq ou six ans maintenant, c’est 100% vrai, car tout le monde sait qu’ils s’occupent de moi”, a-t-il déclaré sur le site officiel de la Formule 1. “En ce qui concerne mon trajet pour l’année prochaine, rien n’a été signé ou scellé et rien ne sera annoncé à Silverstone, donc je peux vous le faire savoir.”

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’une décision concernant le coéquipier de Hamilton serait prise “au cours de l’été”.

Russell arrive à sa course à domicile après avoir donné à Williams sa première apparition en Q3 depuis trois ans, bien qu’ils soient toujours à la recherche de leur premier point depuis 2019. Il a déclaré qu’il ne comptait pas sur un “avantage à domicile” pour améliorer ses performances ce week-end.

« Je pense toujours, quand les gens disent ‘Je vais essayer un peu plus’, eh bien, pourquoi n’avez-vous pas essayé un peu plus la semaine précédente, les 22 autres courses ? Je pense qu’il n’y a rien de plus qu’un pilote puisse donner simplement parce que c’est une course à domicile, parce que vous donnez votre maximum absolu.

« Mais je pense que l’excitation supplémentaire de votre course à domicile vous donne naturellement un peu plus d’enthousiasme. C’est peut-être de là que vient la performance supplémentaire.

« Le plus difficile, je suppose, c’est qu’il y a beaucoup d’examen minutieux des médias et beaucoup d’activités en cours au cours de cette semaine. Et juste équilibrer cela, vraiment, parce que c’est le plus grand d’un point de vue marketing, le plus grand événement de l’année pour nous. Mais finalement, nous ne pouvons pas laisser cela avoir un effet sur la course. Il s’agit donc simplement de trouver le bon équilibre.

