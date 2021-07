Russell prêt pour la chance Mercedes

in

Au sommaire : George Russell se dit prêt à relever le défi de rejoindre les champions du monde Mercedes.

En bref

Russell avide de chance MercedesMercedes a confirmé que Lewis Hamilton continuerait à piloter pour eux au cours des deux prochaines saisons, mais l’identité de son coéquipier n’a pas encore été confirmée.

On sait que le PDG de l’équipe, Toto Wolff, envisage la possibilité de remplacer Valtteri Bottas par Russell. Cependant, le pilote Williams a minimisé la possibilité de former une équipe entièrement britannique avec Hamilton dans l’équipe.

“Je suppose que, hypothétiquement, cela pourrait être excitant pour certains, en particulier les fans britanniques”, a-t-il déclaré dans un podcast pour Silverstone. « Mais je ne parlerai pas encore d’hypothèses. Je veux juste me battre pour les victoires, me battre pour les championnats du monde. »

Le pilote Williams a déclaré qu’il se sentait « prêt » pour cette opportunité. « J’ai passé trois ans à gravir les échelons de l’arrière au milieu de terrain, performant à mon maximum absolu, essayant de tirer le meilleur parti de mon équipe autour de moi. Et je pense que nous avons fait un très bon travail et un travail vraiment solide.

“Mais c’est différent lorsque vous vous battez pour des victoires et pour des championnats, comme je l’ai vécu dans ma carrière junior. C’est pour ça que je vis et. Espérons que ce jour viendra plus tôt que tard. J’ai eu un petit avant-goût l’année dernière, mais je veux le goûter semaine après semaine.

Pas de sortie anticipée pour l’aérodynamicien lié à Aston Martin

Le responsable aérodynamique de Red Bull, Dan Fallows, ne les laissera pas rejoindre leurs rivaux Aston Martin avant la saison 2022 de F1, a insisté le directeur de l’équipe Christian Horner.

“Notre situation avec Dan est vraiment claire”, a déclaré Horner. « Il travaille sur la voiture, il travaille sur la voiture de l’année prochaine. Il a encore beaucoup de temps.

« Il n’a signé un contrat qu’à la fin de l’année dernière. Il y a donc un laps de temps important avant la mi-23. Donc, nous allons évidemment l’occuper pendant le temps, pendant le reste de son contrat.

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 35 ans aujourd’hui, Nelson Piquet a refusé à son coéquipier de Williams Nigel Mansell une pole position à domicile à Brands Hatch

