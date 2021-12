Russell profite d’une troisième saison consécutive à Williams avant d’affronter Hamilton · .

Il y a eu une brève période, après le Grand Prix de Hongrie, où il a semblé que Nicholas Latifi pourrait terminer la saison devant George Russell au classement des points.

Cela aurait pu sembler une injustice, car jusque-là Russell n’avait jamais été sur-qualifié par son coéquipier Williams. Non seulement au cours de la saison jusqu’à présent, mais tout au long de 2020 également.

Cette situation a changé (à tous les égards) après la pause estivale. Russell a marqué neuf points dans la non-course à Spa, et si un pilote méritait les demi-points qu’il a pris ce week-end, c’est sûrement celui qui a réclamé une énorme récompense pour sa course exceptionnelle à la deuxième place sur la grille avec sa Williams.

Même sans le swing de huit points entre la paire Williams ce jour-là, Russell aurait quand même terminé la saison en tête avec des points, grâce à quelques places dans le bas du top 10.

Néanmoins, Latifi, qui a été lancé l’année dernière en tant que seule recrue de la série au cours d’une saison gravement perturbée par la pandémie, s’est de plus en plus bien comporté contre son coéquipier au fil de l’année. Il a même remporté quelques victoires sur l’une des qualifications les plus impressionnantes de la F1, loin de l’année dernière, où il était régulièrement à quatre dixièmes de seconde ou plus de son rythme. La tendance était également généralement dans la bonne direction, bien que Latifi n’ait pas pu égaler les exploits de Russell sur le mouillé.

Néanmoins, Russell était sans aucun doute le pilote principal de l’équipe. Les rares fois où Latifi a été classé en tête, il y avait généralement une raison, comme le problème de boîte de vitesses de Russell à Bakou ou la combinaison d’un départ sous la normale en Hongrie suivi d’un course sur la queue de son coéquipier.

Russell, lié à Mercedes, a donc remporté l’une des victoires les plus marquantes d’un pilote sur son coéquipier cette année. Cela fait suite à sa marge encore plus décisive sur Latifi l’année dernière et au rythme décisif de Robert Kubica lors de sa première campagne, bien que ce dernier ait battu Russell au seul point de Williams en 2019.

Russell devra, bien sûr, faire face à un combat beaucoup plus difficile sous la forme de Lewis Hamilton l’année prochaine chez Mercedes.

De retour chez Williams, l’équipe a fait confiance à Latifi en le gardant aux côtés du nouvel Alexander Albon. Cependant, le PDG de l’équipe, Jost Capito, a admis qu’il était réticent à changer les deux pilotes avant une saison de perturbations considérables sur le plan technique.

George Russell contre Nicholas Latifi : statistiques clés

George Russell vs Nicholas Latifi: Qui a terminé devant à chaque tour

George Russell vs Nicholas Latifi : écart de qualification

Temps basés sur la dernière manche de qualification de chaque week-end de course au cours de laquelle les deux pilotes ont établi un temps. Négatif indique que George Russell était plus rapide, positif signifie que Nicholas Latifi était plus rapide

En Russie, Latifi a établi le temps le plus rapide lorsque la paire s'est affrontée en Q1, mais n'a pas établi de temps en Q2 en raison de sa pénalité pour unité de puissance.

