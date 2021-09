Russell rejoint Hamilton chez Mercedes pour la saison 2022 · .

George Russell conduira pour Mercedes lors de la saison 2022 de F1 dans le cadre d’un nouvel accord à long terme, a confirmé l’équipe.

Le joueur de 23 ans remplacera Valtteri Bottas en tant que coéquipier de Lewis Hamilton dans la formation des champions du monde. Alfa Romeo a annoncé hier que Bottas les rejoindrait la saison prochaine.

Russell rejoindra l’équipe de Williams, avec qui il restera jusqu’à la fin de l’année.

“Les trois dernières saisons avec Williams nous ont donné un avant-goût de ce que l’avenir pourrait lui réserver en F1”, a déclaré le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff. “Maintenant, c’est notre défi ensemble de l’aider à continuer à apprendre au sein de notre environnement et aux côtés de Lewis, le plus grand pilote de F1 de tous les temps.

“Je suis convaincu qu’au fur et à mesure que leur relation se développera, ils formeront une équipe solide et seront à la hauteur de Mercedes sur et en dehors de la piste dans les années à venir.”

Russell est membre du programme de pilotes juniors de Mercedes depuis 2017 et a fait sa première apparition lors d’une séance d’essais officielle de F1 plus tard dans l’année avec le client de moteurs Mercedes Force India. Après avoir remporté les championnats GP3 (maintenant Formule 3) et Formule 2 au cours des saisons consécutives, Russell a fait ses débuts en Formule 1 avec un autre client Mercedes, Williams, en 2019.

Il a déclaré que l’annonce de son déménagement chez Mercedes était “un jour spécial pour moi personnellement et professionnellement, mais aussi un jour d’émotions mitigées”.

« Je suis ravi et honoré de rejoindre Mercedes l’année prochaine, ce qui est une étape importante dans ma carrière », a déclaré Russell, « mais cela signifie également que je vais dire au revoir à mes coéquipiers et amis chez Williams.

“Ce fut un honneur de travailler aux côtés de chaque membre de l’équipe et un honneur de représenter le nom Williams en F1. Depuis mon arrivée en 2019, nous avons travaillé sans relâche pour nous pousser mutuellement en avant et ramener l’équipe sur la grille où elle appartient. Nous nous sommes battus pour chaque position de qualification, chaque point et chaque dixième de seconde. Peu importe à quel point cela a été difficile, personne n’a jamais abandonné, et cela m’a inspiré chaque jour.

“J’ai adoré chaque instant de ce que je décrirais comme une véritable équipe de course cœur et âme, et je vais pousser plus fort que jamais pour m’assurer que nous terminons notre histoire de la meilleure façon possible.”

Cependant, Russell a admis qu’il était “absolument pressé” de rejoindre les champions du monde.

« C’est une énorme opportunité et je veux la saisir à deux mains. Mais je ne me fais aucune illusion sur l’ampleur du défi ; ça va être une courbe d’apprentissage abrupte. Valtteri a placé la barre haute, livrant régulièrement semaine après semaine, marquant des victoires, des pole positions et aidant à remporter plusieurs titres de championnat.

“Mon objectif doit être de récompenser la confiance que Toto, l’équipe et le conseil d’administration m’ont accordée en veillant à ce que je joue mon rôle dans la poursuite de ce succès et je veux rendre mes nouveaux coéquipiers fiers.”

Il a déjà conduit pour Mercedes une fois auparavant: Russell a fait une apparition unique pour Mercedes lors du Grand Prix de Sakhir l’année dernière en remplacement de Hamilton, qui a contracté Covid-19. Russell s’est qualifié sur la première ligne aux côtés de Bottas, a mené 59 tours et était en tête lorsque l’équipe a accidentellement monté le mauvais jeu de pneus sur sa voiture lors d’un arrêt au stand.

Russell a décrit son nouveau coéquipier comme « le plus grand pilote de tous les temps » et quelqu’un qu’il a admiré tout au long de sa carrière junior.

“J’admire Lewis depuis que je suis dans le karting et l’opportunité d’apprendre de quelqu’un qui est devenu un modèle à la fois sur et hors piste ne peut que me profiter en tant que pilote, professionnel et être humain.”

Russell a été informé qu’il rejoindrait l’équipe l’année prochaine avant le Grand Prix de Belgique. Russell a réalisé une autre performance notable à Spa, se qualifiant deuxième sur la grille et revendiquant la position dans la course considérablement réduite qui s’est déroulée entièrement derrière la voiture de sécurité.

