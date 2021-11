Russell remercie Williams alors que l’équipe change deux boîtes de vitesses et un moteur en 24 heures

Au sommaire : George Russell a pu participer aux qualifications pour le Grand Prix de Mexico après un travail rapide de son équipage Williams pour remplacer plusieurs pièces de sa FW43B.

En bref

Russell : « Il semblait peu probable que nous réussissions à nous qualifier en qualifications.

« En l’espace de 24 heures, les mécaniciens ont changé deux boîtes de vitesses et un moteur, explique-t-il. « À un moment donné, il semblait peu probable que nous réussissions à nous qualifier complètement, donc cela aurait signifié un départ dans la voie des stands. Alors que nous y sommes, les gars ont fait un excellent travail, nous sommes sortis, sommes entrés en Q2.

Russell devrait prendre le départ du Grand Prix de Mexico 16e, après une pénalité de cinq places pour l’un des remplacements de la boîte de vitesses, qu’il a décrit comme « un bon endroit ».

Le verrouillage arrière a causé la brosse barrière Q2 de Giovinazzi

Antonio Giovinazzi a déclaré que sa brève collision avec une barrière TecPro pendant la Q2, dont il a pu s’éloigner, est due à la perte de contrôle de l’arrière de sa voiture.

« Je viens de verrouiller l’arrière au freinage », a-t-il expliqué. « Je pense que c’était un bon tour jusque là. Pas pour Q3 mais pour P11. Mais j’ai verrouillé l’arrière et j’ai perdu l’arrière dans le coin.

Pourtant, Giovinazzi a déclaré qu’il s’attendait à commencer le Grand Prix de Mexico « à partir d’une position pas mal » et avec une chance de marquer des points dont il avait grand besoin. « Avec toutes les pénalités, nous commençons P12, je pense donc nous pouvons toujours le faire », a-t-il déclaré. « On verra demain. »

Alonso lance le drapeau rouge après la sortie du premier trimestre

Alonso a abandonné en Q1Fernando Alonso a déclaré que le drapeau rouge causé par Lance Stroll au début des qualifications lui avait coûté sa meilleure chance d’atteindre la Q2.

« Le premier tour avant le drapeau rouge était très rapide », a-t-il déclaré. «C’était comme un 17,7, ce qui était suffisant pour traverser la Q1. Mais malheureusement, cela ne comptait pas à ce moment-là.

« Ensuite, nous avons choisi de ne faire qu’un seul run, en équipe. Nous étions la seule équipe à faire un run, et je ne sais pas si c’était trop optimiste, mais c’est comme ça.

Davidson met fin à sa carrière de pilote

L’ancien pilote BAR, Minardi, Honda et Super Aguri F1 et pilote de simulateur Mercedes F1 Anthony Davidson a pris sa retraite de la course, à la suite de la conclusion du Championnat du monde d’endurance de cette année.

Davidson a commencé 24 grands prix entre 2002 et 2008, mais n’a jamais terminé dans le top 10. Il a continué à piloter dans des courses de voitures de sport jusqu’à cette année, quand il a annoncé qu’il mettrait fin à sa carrière de compétiteur après sa dernière course en LMP2 pour Jota Sport.

Il a pris le drapeau à damier deuxième de sa classe avec ses coéquipiers Antonio Felix da Costa et Roberto Gonzalez lors de la finale d’hier sur le circuit international de Bahreïn.

L’ancien pilote Williams-Toyota et triple vainqueur du Mans Kazuki Nakajima s’est également séparé du programme d’hypercars WEC de Toyota, après la fin de la saison 2021 WEC.

Joyeux anniversaire!

Joyeux anniversaire à Alonsowdc, Paul et Claidheamh !

En ce jour dans le sport automobile

Né aujourd’hui en 1956 : Jonathan Palmer. Il a remporté le championnat de F2 en 1983 et a participé à 82 courses de F1 – son fils Jolyon a remporté le titre de GP2 en 2014 et a participé à 35 grands prix.

