Russell sanctionné de trois places; Sainz débutera dixième à Slverstone

17/07/2021 à 22:36 CEST

L’anglais Georges Russel (Williams) vient d’être sanctionné de la perte de trois positions sur la grille ce dimanche dans le Grand Prix de Grande-Bretagne, le dixième de Coupe du monde de Formule 1, pour faire quitter la piste à Carlos Sainz (Ferrari) au sprint qualificatif ce samedi, l’Espagnol avance donc d’une place et s’élancera dixième.

Russel, qui avait terminé neuvième aux qualifications, descend à la douzième place. Sa sanction, en plus de bénéficier Sainz, il soulève aussi un carré dans le grill à la française Esteban Ocon (Alpine), qui sortira neuvième; et au français Pierre Gasly (Alpha Tauri), qui s’élancera de la dixième position de la formation de départ de la course ce dimanche.