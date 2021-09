Russell satisfait de ses “performances vraiment solides” malgré une chute de la troisième à la dixième · .

George Russell était satisfait de sa course à Sotchi Autodrom malgré sa chute de la troisième place sur la grille à la dixième place.

Le pilote Williams était heureux d’avoir tenu des voitures plus rapides derrière plus tôt dans la course et a déclaré que son équipe avait fait “un très bon travail”.

Ayant conservé sa troisième place au départ, Russell a glissé dans le classement après son arrêt au stand et a lutté dans les derniers tours humides. Cependant, il pense qu’ils ont eu peu de chances de battre la plupart des voitures qu’ils ont précédées.

« Nous savions avant la course que cela n’avait pas d’importance si nous nous arrêtions tard, tôt, les voitures étaient beaucoup plus rapides et avaient tellement d’avantage sur nous qu’elles trouvaient toujours un moyen de dépasser. Mais c’était un très bon relais. »

Williams avait utilisé une plus grande partie de son allocation de pneus intermédiaires pendant les qualifications que les autres équipes, ce qui signifie que Russell n’a pu utiliser des pneus déjà usés que lors de la dernière étape de la course.

“J’ai vraiment eu du mal sur les inters à la fin et je pense – je ne sais pas pour les autres, mais je pense que j’étais l’un des rares pilotes sur les inters utilisés parce que nous avons utilisé tous nos pneus en qualifications, alors qu’évidemment tout le monde était sauvant le leur pour la Q3, la dernière manche de la Q3, qui s’est avérée être des slicks.

« Je pense que nous avons beaucoup perdu par rapport aux gars sur les pneus neufs, parce qu’à cause des conditions grasses, les pneus étaient déjà presque comme un slick », a-t-il expliqué. «Alors peut-être que P8 aurait été le maximum. Mais peu importe, je pense que P10, nous avons plus de points, nous aurions pu en rêver plus mais en réalité, c’était très fort.

Au cours du premier relais, Russell a pu retenir des voitures plus rapides parce que Williams avait opté pour une configuration à plus faible appui. « Nous étions la voiture la plus rapide en ligne droite et c’était vraiment bénéfique. C’est dommage que je n’aurais pas pu faire beaucoup plus dans le premier virage.

Russell a tenté de devancer les partants de première ligne Lando Norris et Carlos Sainz Jnr au début de la course. « Carlos était assez agressif et il avait le sillage de Lando. Je menais donc ma propre bataille, mais nous étions en position de force avec P3 et j’étais fier d’y être parvenu.

Il a déclaré que Williams pensait que la configuration d’appui inférieur était “le moyen le plus rapide sur le sec”. Cependant, a concédé que, avec le recul, « je pense qu’avec le recul, nous aurions peut-être pu être légèrement plus compétitifs avec un appui plus important. »

