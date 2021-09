Russell s’attend à un statut égal à Hamilton chez Mercedes · .

George Russell dit qu’il aura le même statut que Lewis Hamilton lorsqu’il rejoindra le champion du monde chez Mercedes l’année prochaine.

Après avoir été confirmé comme nouveau pilote de l’équipe pour 2022 plus tôt cette semaine, Russell a déclaré qu’il m’avait été “très clair” qu’il “s’engagerait définitivement au même niveau” avec Hamilton.

“Mercedes est toujours respectueux à cet égard pour donner aux deux pilotes la meilleure opportunité”, a déclaré Russell, qui remplacera Valtteri Bottas dans l’équipe de l’équipe.

Russell est convaincu que la paire peut se battre étroitement mais proprement.

« Tout au long de ma carrière junior, il y avait un certain nombre de pilotes avec lesquels j’étais très proche sur le rythme et très souvent très proche sur la piste », a-t-il déclaré. «Mais il n’y a aucune raison pour qu’il y ait des brouilles ou quoi que ce soit.

“Je suis sûr que nous allons nous battre avec respect mais aussi dur en même temps, comme Lewis et Valtteri l’ont fait au cours des cinq dernières années.”

Mercedes ne veut pas que la relation conflictuelle qui existait entre Hamilton et Nico Rosberg se répète. Les deux hommes étaient coéquipiers de 2013 à 2016 et se sont affrontés tout en se disputant la tête du Grand Prix d’Espagne lors de leur dernière saison en tant que coéquipiers.

“Mercedes a eu une expérience claire d’une mauvaise dynamique au sein de l’équipe et ils ont clairement indiqué qu’ils ne voulaient pas répéter”, a déclaré Russell. « Sur le plan personnel également, je ne le veux pas non plus.

«Je pense qu’il est si important que les coéquipiers travaillent ensemble pour pousser l’équipe. L’année prochaine, c’est une nouvelle voiture, il n’y a aucune garantie qui aura la voiture la plus rapide, donc je suppose que c’est notre travail en tant que pilotes de faire avancer cela.

« Je dirais aussi que Lewis et moi sommes à des stades très différents de notre carrière, ce qui, je pense, aide également. J’ai beaucoup de respect pour lui, je pense qu’être beaucoup plus jeune et l’admirer en tant que jeune pilote de karting change aussi beaucoup cette dynamique, donc je ne vois aucun problème du tout.

Le joueur de 23 ans a déclaré qu’il était “extrêmement heureux” d’être engagé par les champions en titre après trois ans en Formule 1. “C’est assez surréaliste pour être honnête parce que je fais partie de Mercedes depuis si longtemps maintenant.

« J’ai rejoint en tant que pilote junior, gravissant les échelons, testant pour eux, pilote de réserve. Et étant toujours chez Williams, ils ont négligé les choses, m’ont géré. Donc, d’une certaine manière, je reviens presque là où j’ai commencé mon voyage vers la F1.

« Mais il est tout aussi évidemment triste de clore ce chapitre avec Williams. Ce fut un grand voyage et nous sommes ravis d’avoir obtenu d’excellents résultats lors des dernières courses pour montrer nos efforts. »

“Ça ne va pas être facile”, a-t-il ajouté. «Je ne me fais pas d’illusion à quel point cela va être difficile pour moi. Nous savons tous à quel point Lewis est fort et à mon avis, il est probablement le plus grand pilote de tous les temps. Il est sept fois champion du monde pour une raison. Je pense donc que je suis dans une position incroyablement chanceuse pour pouvoir y aller et apprendre des meilleurs. »

Suite à l’annonce du conducteur de Mercedes plus tôt cette semaine, Hamilton a contacté Russell pour le féliciter de sa nomination.

“Nous avons parlé plus tôt cette semaine par SMS, il a dit félicitations et il a hâte d’être coéquipier avec moi et de voir comment je m’entends et j’ai dit la même chose”, a déclaré Russell. « C’est un privilège pour moi de m’aligner à ses côtés.

«Évidemment, toutes ces photos ont été diffusées sur les réseaux sociaux lorsque j’étais un jeune garçon admirant Lewis. Je suis assez fou de voir comment les temps se sont passés et de m’aligner à ses côtés l’année prochaine.

