Russell se voit infliger une pénalité de trois places sur la grille pour une collision avec Sainz · .

George Russell s’est vu infliger une pénalité de trois places sur la grille du Grand Prix de Grande-Bretagne pour sa collision avec Carlos Sainz Jnr.

Le pilote Williams a terminé la course de qualification du sprint d’aujourd’hui à la neuvième place. Il sera donc relégué 12e sur la grille du grand prix de demain.

Les commissaires ont décidé que Russell était responsable de la collision dans le premier tour de la course.

« Voitures 63 [Russell] et 55 [Sainz] approche du virage six avec la voiture 63 à l’intérieur, au milieu de la

piste, et la voiture 55 à l’extérieur. La voiture 63 a verrouillé brièvement les freins avant, puis a sous-viré vers le bord de la piste à la sortie du virage et a contacté la voiture 55, qui a été forcée de quitter le circuit et sur l’herbe. La voiture 63 est jugée fautive pour l’incident.

Les commissaires ont expliqué la décision d’infliger à Russell une pénalité de grille plutôt qu’une pénalité de temps, déclarant que cette dernière n’aurait pas été appropriée en raison de la durée plus courte de la course de qualification.

« Les commissaires notent que les infractions aux règlements de ce type lors d’une course entraînent normalement des pénalités de temps, qui sont calculées en fonction de la durée normale des courses de Grand Prix. À la fois en raison de la durée plus courte des qualifications de sprint et parce qu’elle est utilisée pour établir la grille de la course, les commissaires estiment que les pénalités de position sur la grille, telles qu’elles sont imposées ici, sont plus appropriées.

Russell a également reçu un point de pénalité sur son permis pour la collision. Cela le place sur un total de sept pour la période actuelle de 12 mois, ce qui le laisse à cinq d’une interdiction de course automatique.

Sainz a déclaré qu’il avait essayé de laisser à Russell de l’espace pour éviter une collision. “Je pense qu’il est assez évident que parfois les personnes qui restent à l’intérieur au tour six ont tendance à avoir des moments, à verrouiller ou à perdre la voiture”, a-t-il expliqué.

« J’ai essayé de lui laisser le plus d’espace possible. Même à un moment donné, j’ai ouvert le volant juste pour le laisser partir. Mais même comme ça, il n’a pas pu contrôler la voiture et m’a heurté.

“Une erreur assez évidente de sa part, cela pourrait arriver à n’importe lequel d’entre nous. Mais le fait qu’il ait terminé devant est toujours, je ne pense pas, le meilleur.

S’exprimant avant que la pénalité de Russell ne soit prononcée, Sainz a déclaré que cela “ne le dérangerait pas” si aucune n’était donnée, mais a ajouté “Je pense que je mérite d’être devant lui à partir de demain.”

« Je pense que ce serait un peu injuste pour lui de commencer à courir devant moi après l’erreur évidente qu’il a commise aujourd’hui.

« Comme je l’ai dit, cela nous arrive à tous. Cela m’est arrivé dans le passé, mais je pense que vous devez également accepter les conséquences lorsque vous faites ce genre d’erreur. Normalement, les commissaires au premier tour, ils ferment un peu plus les yeux par rapport à plus tard dans la course. Mais pour moi, son erreur était un peu plus.

Sainz gagnera une place sur la grille suite à la pénalité de Russell, tout comme Esteban Ocon et Pierre Gasly.

