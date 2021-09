Russell : S’il y a une opportunité là-bas, je la saisirai

George Russell a de nouveau placé sa Williams là où elle n’avait pas sa place, se qualifiant troisième lors de la séance de qualification affectée par la pluie pour le Grand Prix de Russie 2021.

Le pilote de 23 ans soutenu par Mercedes débutera la course de dimanche juste devant son futur coéquipier et prétendant au titre Lewis Hamilton.

Tout comme à Spa-Francorchamps, où Russell s’est qualifié deuxième, avec des conditions humides réduisant l’écart entre les nantis et les démunis, ce fut à nouveau une performance magistrale de sa part lors des qualifications à Sotchi Autodrom.

Comme en Belgique le mois dernier, Russell a gardé le meilleur pour la fin. En Q1, il était plus lent que son coéquipier Nicholas Latifi, mais en Q2, il était de retour en tête en 9e position, atteignant tout juste la Q3 où les conditions sèches ont aidé sa cause, mais il devait encore faire les affaires quand c’était important, et il l’a fait !

Russell a dit ensuite dans le parc fermé : troisième : « C’est fou. Deuxième fois dans le top trois en trois ou quatre épreuves, l’équipe a fait un travail incroyable. C’était difficile là-bas, il n’y avait qu’une seule ligne sèche et si vous étiez à un centimètre de distance, vous auriez été sur la piste mouillée.

Il a ajouté plus tard dans le rapport de l’équipe : « P3 est un résultat incroyable et l’équipe a encore une fois fait un travail incroyable. Nous surfons une vague en ce moment et ça fait du bien !

« C’est un risque élevé et une récompense élevée dans des situations comme celles-ci, mais je savais que ce serait des nappes pour la fin de la séance. J’ai réussi à mettre les pneus dans une bonne fenêtre et j’ai poussé jusqu’à la limite pour donner tout ce que j’avais dans le dernier tour.

« Beaucoup de gens ont dit dans le passé que le troisième était le meilleur endroit pour commencer à Sotchi. Je ne ferai rien de fou mais s’il y a une opportunité là-bas demain, je vais y aller. Ce sera une course très difficile, mais je vais me défendre et choisir mes batailles.

« Nous devons regarder vers l’avenir mais aussi être réalistes car nous avons des voitures très rapides derrière nous. Ce ne sera pas facile, mais je ferai de mon mieux », a ajouté Russell.

Son coéquipier Nicholas Latifi a également eu une solide après-midi mais partira du fond de la grille en raison de la pénalité de changement de PU : « Le rythme était très fort aujourd’hui. Vous ne savez jamais à quel point vous serez capable de changer les pneus par temps de pluie, mais lorsque j’ai appuyé sur les freins pour la première fois, j’ai pu dire que l’adhérence était là et que c’était bon, ce qui n’était clairement pas le cas pour tout le monde.

Même sur une piste en constante amélioration, le tour que j’ai réalisé au milieu de la Q1 a suffi à me qualifier pour la Q2. Voir ce qui était possible en Q1 rend plus frustrant de partir du fond de la grille en raison du changement de Power Unit, mais c’est parfois la course. Je vais pousser fort demain pour gagner autant de positions que possible dans la course.

Le responsable des performances des véhicules de Williams, Dave Robson, a déclaré : « George a eu un transit légèrement plus précaire vers la Q2 mais une fois sur place, il a fait un excellent travail pour tirer le meilleur parti de la situation. La voiture fonctionnait bien, et il a attendu son heure et était cool tout au long.

“Bien que nous étions convaincus que les pneus slicks étaient le bon pneu pour les phases finales de la Q3, il a joué un rôle déterminant dans le soutien de la décision et en reconnaissant que c’était le dernier tour qui serait le tour clé. Comme à Spa, nous étions contents de tout mettre dans un dernier tour dans les meilleures conditions et là encore ça a payé.

« La course sera difficile sur le sec car nous avons beaucoup de voitures plus rapides qui partent derrière. Cependant, la voiture fonctionnait plutôt bien à plein régime vendredi et nous avons une bonne occasion de nous battre avec la McLaren et la Ferrari ; conserver une place parmi les trois premiers sera très difficile, mais nous allons tenter le coup », a expliqué Robson.