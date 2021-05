Russell sympathise avec la situation de Schumacher

Parlant d’expérience, George Russell sympathise avec la situation «difficile» dans laquelle se trouve Mick Schumacher à Haas.

Dans sa saison recrue, le fils du septuple champion du monde, Michael Schumacher, court presque exclusivement tout en arrière de la grille avec son coéquipier Nikita Mazepin.

Et Russell peut établir les mêmes parallèles avec ce scénario particulier, car il était très habitué à lui-même lors de son arrivée dans l’équipe Williams avant la saison 2019 aux côtés de Robert Kubica.

Mais, bien que Russell ait connu des signes d’amélioration chez Williams, on ne peut pas encore dire la même chose pour Mick car Haas a essentiellement annulé la saison 2021 pour se concentrer plutôt sur la voiture 2022 et la nouvelle réglementation.

Pas le week-end auquel nous nous attendions, mais certainement pas mal du tout. Je suis vraiment fier de l’équipe et de ce que nous réussissons à faire avec ce que nous avons.

Maintenant, passons au suivant. # MSC47 # HaasF1 #KeepFighting pic.twitter.com/7tm56hoMsX – Mick Schumacher (@SchumacherMick) 24 mai 2021

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur leurs abonnements Access et Pro! Cliquez ici et utilisez le code PLANETF10 lors du paiement *

* l’offre expire le dimanche 6 juin à minuit

Après le Grand Prix de Monaco, où un problème de moteur pour Schumacher lui a permis de se classer dernier des arrivants dans les rues de Monte Carlo, Russell a été interrogé sur la situation dans laquelle se trouve actuellement Mick.

“Oui, c’est incroyablement difficile”, a déclaré Russell à Motorsport-Total.com.

«Et si vous vous écartez, vous perdez toute la température des pneus et vous n’avez plus d’adhérence. C’est tout un cauchemar et Monaco est l’un des pires endroits pour avoir une voiture lente.

«C’était dur pour moi [here], mais je n’envie pas les gars de Haas. C’était nous il y a deux ans.

Russell a également révélé aux médias à Monaco qu’il restait à Monte Carlo pour voir des propriétés avant un déménagement en Principauté.

Cependant, il a finalement décidé de mettre cette décision en attente jusqu’à ce que son avenir à long terme en Formule 1 soit résolu alors qu’il cherche à remplacer Valtteri Bottas chez Mercedes.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!