C’est l’un des rôles les plus discutés à la télévision, et maintenant Russell T Davies a répondu aux appels pour remplacer Jodie Whittaker par Lydia Wes dans Doctor Who.

Avec le départ de l’actrice en 2022, la recherche de son remplaçant est lancée – et même Jodie elle-même a dit Lydia serait son premier choix.

D’autres prétendants à la place de Jodie incluent les co-stars de Lydia It’s a Sin Olly Alexander et Omari Douglas, tandis que Michael Sheen s’est retiré du travail lorsque vous parlez à Metro.co.uk.

Cependant, Jodie veut que Lydia assume le rôle et Russell a clairement indiqué qu’il avait vu et compris ses commentaires.

Cela est venu après que Jodie a dit à Jordan North et Vick Hope lors de l’émission The BBC Radio 1 Breakfast, en disant: » Si nous avions le pouvoir de choisir … je vais choisir une actrice qui, à mon avis, est vraiment excitante et je pense que ce serait phénoménal, une actrice appelée Lydia West.’

Le clip de l’interview a été publié sur Instagram, Russell répondant dans les commentaires et écrivant: « Noté ».

Cela pourrait-il signifier que Lydia est alignée pour le rôle? Seul le temps nous le dira.

Russell, qui revient à la tête de Doctor Who pour son 60e anniversaire, les auditions confirmées sont en cours, mais a souligné au Guardian: «Nous n’avons vraiment encore choisi personne. Nous commençons tout juste les auditions.

Les trois derniers épisodes de Jodie débutent le 1er janvier, avec le docteur face à face avec l’ennemi le plus terrifiant, les Daleks.

Le deuxième spécial diffusé au printemps et le dernier long métrage spécial de Jodie, dans lequel le treizième docteur se régénérera, seront diffusés à l’automne 2022 dans le cadre des célébrations du centenaire de la BBC.

Doctor Who revient à BBC One à 19 heures le jour du Nouvel An.

