Russell T. Davies revient en tant que showrunner ! 10z viral

Doctor Who fait la fête comme si c’était en 2005.

Le drame de science-fiction bien-aimé a lancé une bombe sur les fans vendredi matin:

Russell T. Davies revient en tant que showrunner.

Davies a joué un rôle déterminant dans le retour de Doctor Who dans les airs en 2005.

Il reviendra en 2023 suite au départ de Chris Chibnall.

La BBC a déclaré que Davies ferait partie de la série pour le 60e anniversaire et au-delà.

“Je suis plus qu’excité d’être de retour dans mon émission préférée”, a déclaré Davies.

“Mais nous voyageons trop vite dans le temps, il y a toute une série du brillant docteur de Jodie Whittaker dont je peux profiter, avec mon ami et héros Chris Chibnall à la barre – je suis toujours un spectateur pour le moment.”

Chibnall a ajouté: “Il est monumentalement excitant et approprié que le 60e anniversaire de Doctor Who voit l’un des diamants de l’écriture de scénarios britanniques rentrer chez lui.”

“Russell a construit le bâton qui est sur le point de lui être rendu – Doctor Who, la BBC, l’industrie du cinéma au Pays de Galles, et soyons honnêtes tout le monde dans le monde entier, ont tellement de raisons d’être vraiment très enthousiastes à propos de ce qui nous attend. . “

“Alors que le 13e Docteur se prépare à se lancer dans de nouvelles aventures extraordinaires, le vent du changement souffle… apportant avec lui des nouvelles qui raviront les fans de Doctor Who à travers le monde”, a déclaré Piers Wenger, directeur des drames de la BBC.

«Nous sommes ravis que Russell revienne à Doctor Who pour s’appuyer sur les énormes réalisations de Chris et Jodie. Merci à eux deux et à l’équipe de Cardiff pour tout ce qu’ils continuent de faire pour le spectacle, et bonjour Russell, c’est merveilleux de vous revoir.

Chibnall et l’actuel docteur Jodie Whittaker ont annoncé qu’ils quitteraient la série emblématique, avec trois spéciaux qui se termineront à l’automne 2022.

La série a été une grande marque pour la BBC dans le monde entier, et les mises à jour régulières des talents à l’écran et à l’écran en ont fait un succès.

Davies est un showrunner prolifique et créateur de certains des plus grands spectacles du monde, notamment Queer as Folk, Years and Years, A Very English Scandal et It’s a Sin.

Son point de vue sur Doctor Who a également engendré des retombées – Torchwood et The Sarah Jane Adventures.

Votre avis sur cette annonce passionnante ?

Appuyez sur les commentaires ci-dessous.

N’oubliez pas que vous pouvez regarder Doctor Who en ligne ici via TV Fanatic.

Modifier Supprimer

Paul Dailly est le rédacteur en chef adjoint de TV Fanatic. Suivez-le sur Twitter.