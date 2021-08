Russell vs Latifi · .

George Russell continue de dominer le score des qualifications chez Williams, comme il l’a fait depuis son arrivée en F1 il y a deux ans.

En plus d’avoir une avance de 11-0 sur Nicholas Latifi jusqu’à présent cette année, il n’a jamais été sur-qualifié par lui toute la saison dernière non plus, et s’est également imposé à chaque fois contre Robert Kubica en 2019. Ce n’est que lors de son apparition unique pour Mercedes l’année dernière que Russell a été battu par un coéquipier samedi – et même alors, il n’y avait que deux centièmes de seconde.

Ces solides performances en qualifications permettent généralement à Russell de terminer devant Latifi, en supposant qu’il ne fasse pas quelque chose comme trébucher sur une Mercedes en chemin comme il l’a fait à Imola. Mais lorsque les points étaient enfin là pour être pris, Latifi en a réclamé la plupart, et ce n’était pas tout à fait contre le cours du jeu.

Les performances de Russell au premier tour n’ont pas été tout à fait à la hauteur de la norme de Latifi, et cela a sapé certains de ces efforts de qualification supérieurs. Alors que Latifi a gagné un total de 11 places au premier tour cette année, Russell en a perdu six. Naturellement, c’est en partie parce que Russell a perdu plus car il se qualifie en moyenne plus de quatre places plus haut sur la grille.

Mais en Hongrie – seulement la deuxième fois de toute la saison, la paire partageait la même rangée de la grille – Latifi a devancé Russell au départ et y est resté. Russell a bénéficié d’un meilleur rythme dans la seconde moitié de la course une fois qu’il est entré dans l’air clair et a rapidement rattrapé son coéquipier, mais Latifi l’a battu pour le plus grand nombre de points d’un peu plus d’une seconde.

Russell est largement et à juste titre pressenti pour avoir un avenir en tant que pilote Mercedes. Mais Latifi peut se sentir satisfait de la proximité avec son coéquipier très apprécié à certaines occasions en qualifications, a tenu le coup le jour de la course et a récolté un dividende surprenant en conséquence.

George Russell contre Nicholas Latifi : statistiques clés

George Russell vs Nicholas Latifi: Qui a terminé devant à chaque tour

George Russell vs Nicholas Latifi : écart de qualification

Temps basés sur la dernière manche de qualification de chaque week-end de course au cours de laquelle les deux pilotes ont établi un temps. Négatif indique que George Russell était plus rapide, positif signifie que Nicholas Latifi était plus rapide

