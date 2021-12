Russell Westbrook devient brutalement honnête à propos de la comparaison avec Allen Iverson

Russell Westbrook est l’un des joueurs les plus polarisants de la ligue. Certains le considèrent comme un hérisson de stats qui donne la priorité à ses propres triples doubles avant de gagner. D’autres le voient comme une énigme mal comprise qui n’a tout simplement pas été utilisée correctement au cours de sa course NBA.

Cette semaine, dans une conversation avec Dave McMenamin d’ESPN, un cadre de la Conférence de l’Est a comparé le jeu de Westbrook à celui d’Allen Iverson.

« Russ me rappelle Allen Iverson, voulant gagner mais voulant gagner à ses conditions », a déclaré l’exécutif. « S’il peut prendre du recul et gagner à LA, cela validera tout ce qu’il a fait dans la ligue. »

Jeudi, Westbrook a été interrogé sur cette comparaison. Sa réponse était révélatrice.

« Je ne suis pas d’accord pour plusieurs raisons », a déclaré Westbrook à McMenamin.

« Non. 1, je crois que je suis un joueur unique en son genre, et je respecte Allen et respecte tout ce qu’il a fait pour le jeu, mais je ne suis en aucun cas comparable à Allen Iverson. Le numéro 2, c’est que j’ai probablement – ​​je me sens moi-même – toujours essayé de m’intégrer pour faire de mon mieux pour le mieux-être de l’équipe.

«Et j’ai toujours fait ça dans ma carrière, et je continuerai à le faire et quoi qu’il arrive, il arrivera. Si nous gagnons un championnat, cool. Si nous ne le faisons pas, je suis d’accord avec ça aussi et la vie continue.

Les Lakers 13-13 sont dans une situation difficile en ce moment. Ils ont absolument besoin de trouver un moyen de gagner, mais Westbrook ne correspond tout simplement pas à la liste existante. Dans une défaite éclatante contre une équipe de Memphis Grizzlies en désavantage numérique jeudi, les Lakers ont retourné le ballon plus de 22 fois. Ces erreurs mentales ont donné 27 points à Memphis. Et qui a ouvert la voie à LA en termes de chiffres d’affaires ? Westbrook, bien sûr, avec six.

Après le fait, Westbrook est resté provocant.

À un certain point, quelque chose va devoir donner. Les Lakers ont été liés à un commerce assez blockbuster impliquant Westbrook et Ben Simmons. Ce pourrait être leur dernière chance de sauver cette saison.

S’ils ne le font pas, et si Westbrook reste sur la liste, ce groupe pourrait devenir la super équipe la plus décevante de tous les temps.

