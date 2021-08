Russell Westbrook dit qu’il sait ce qu’il doit faire pour remporter le ring avec les Lakers

in

Les Lakers de Los Angeles Ils sont revenus pour faire un « All-In » pour remporter le ring de la NBA. Comme à l’époque avec les New Orleans Pelicans pour signer Anthony Davis, la franchise de Los Angeles a une nouvelle fois remis en question son avenir à long terme en prenant le relais. Russell Westbrook échangeant trois de ses anciens joueurs (Kyle Kuzma, Montrezl Harrell et Caldwell-Pope).

Bien que certains fans des Lakers puissent avoir peur si le projet n’aboutit pas, Westbrook a appelé au calme après ses derniers mots. Le meneur de jeu a assuré qu’il sait ce qu’il doit faire pour mener son équipe à remporter le titre de champion :

“Chaque année, j’essaie de trouver un moyen de jouer pour que mes coéquipiers soient à leur meilleur. AD et LeBron sont mes amis, et mon travail ici est de les élever autant que possible. Je suis convaincu que nous trouverons le meilleur façon de jouer pour gagner. un championnat”.