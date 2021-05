Russell Westbrook égale le record de triple-double d’Oscar Robertson

09/05/2021 à 07:33 CEST

Le meneur des Washington Wizards, Russell Westbrook, est entré dans l’histoire ce samedi en atteignant le 181 triple double en pro et égale la marque de tous les temps détenue par le légendaire Oscar Robertson.

Westbrook, qui n’a pas encore de titre de champion, a surpassé des légendes comme Magic Johnson (138), Jason Kidd (107) et LeBron James (99)De plus, il peut encore obtenir le numéro 182 qui lui laissera un leader solo.

La marque historique est venue au troisième quart, lorsque le tableau de bord a favorisé les Indiana Pacers et Russell jusqu’à ce point accumulé 21 points et 10 rebonds.

Russell Westbrook a mis en place 33 PTS, 19 REB, 15 AST ce soir. Le dernier joueur de la NBA à enregistrer au moins 33p, 19r, 15a dans un match était Wilt Chamberlain (35pts / 24reb / ​​15ast) en février 1968. @EliasSports pic.twitter.com/ek7AjekMMG – NBA.com/Stats (@nbastats) 9 mai 2021

Westbrook a passé quelques minutes sur le banc et a finalement obtenu la 10e passe avec 1:19 à faire. L’aide est allée au garde Bradley Beal, qui allait terminer le match avec 50 points et la victoire des Wizards à l’extérieur en prolongation, 132-133.

Alors que Westbrook a terminé le match avec 33 points, 19 rebonds et 15 passes décisives, étant la clé de la victoire des Wizards (32-36) qui consolident en dixième position de la Conférence Est avec le droit de disputer le play-in pour les playoffs.

“C’est quelque chose de spécial d’avoir pu attacher la marque d’une légende comme Robertson, Mais le plus important, c’est que notre équipe est devenue plus forte chaque jour et que nous nous battons pour disputer les séries éliminatoires “, a déclaré Westbrook.” Maintenant, je dois continuer à être le meilleur soutien pour mon équipe.

De son côté, Robertson, tout au long de la semaine, a montré beaucoup d’enthousiasme et de joie de voir comment un joueur comme Westbrook pouvait atteindre sa marque historique.

“Je ne pourrais pas être plus heureux à ce sujet. J’espère vraiment et j’aimerais qu’il (Russell Westbrook) me surpasse. J’apprécie vraiment la façon dont Westbrook joue. C’est un individu dynamique qui répand son énergie partout où il va. Je pense qu’il en est un. des grands meneurs de la NBA. A Washington, il a fait un travail exceptionnel. “