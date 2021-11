Russell Westbrook et les données qui montrent sa mauvaise influence sur les Lakers

Ce qui était perçu comme une manœuvre risquée s’est déjà transformé en échec évident. Russell Westbrook montre pour la énième fois qu’il n’est pas un joueur qui peut faire partie d’un projet gagnant et qu’il n’a pas l’humilité nécessaire ou le talent suffisant pour chercher un autre rôle que celui du protagoniste maximum, enlevant bien plus au groupe que ce que propose. Sa capacité à faire des chiffres cache une triste réalité qui a été vue dans Les Lakers de Los Angeles depuis son arrivée, et il a atteint un statut supérieur ce soir en affichant un -32 pour son équipe alors qu’il était sur le terrain, contre les Minesotta Timberwolves.

Bataille des meneurs : D’Angelo Russell avait +36 ce soir, la note la plus élevée de sa carrière. Russell Westbrook était de -32, le plus bas des Lakers. pic.twitter.com/QAZeWHatSq – StatMuse (@statmuse) 13 novembre 2021