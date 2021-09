Russell Westbrook fait l’éloge de Lebron James et sonne dans les Lakers

Autant d’illusion que de doutes. C’est ce qui éveille de nombreux fans de Les Lakers de Los Angeles la figure du toujours controversé Russell Westbrook. Il ne fait aucun doute que sur le plan numérique il est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du basket, mais son individualisme exacerbé et son incapacité à faire partie d’une équipe gagnante, suscitent des soupçons permanents. Déjà âgé de 32 ans, sa signature pour la franchise de Los Angeles ne peut s’interpréter que comme la volonté d’abandonner la souveraineté et de se plier à être un joueur éloigné du rôle principal et capable d’avoir l’humilité d’aider en quoi que ce soit afin de gagner une bague. , le grand must de votre carrière. Cela a été exprimé sur ESPN, où il a également félicité James Lebron.

“Je sais que cela va fonctionner. Lebron sait ce qu’il faut pour gagner un championnat et pouvoir passer du temps avec lui et partager le terrain, il va me rendre beaucoup mieux. J’ai parfaitement compris le niveau d’engagement attendu de moi cette saison et les sacrifices au niveau individuel que nous devrons tous faire tant que l’équipe gagnera. Parce que c’est la seule chose qui compte, c’est le but ultime : gagner le ring. On ne peut pas se laisser distraire par quoi que ce soit sur le chemin de la gloire, nous devons être pleinement concentrés et je pense que Lebron va beaucoup m’aider à ne pas perdre le focus pendant la saison », a déclaré Russ.

Anthony Davis a félicité Russell Westbrook

L’énorme motivation qu’il ressent pour gagner l’anneau ressort clairement de ces mots. “Je veux terminer ma carrière et pouvoir dire que j’ai atteint le maximum. J’ai déjà été MVP et je crois que pour essayer de gagner une bague, il n’y a personne de meilleur partenaire que Lebron et, en plus, nous ont Anthony Davis. Je suis vraiment motivé par ce qu’il peut donner de lui-même cette saison », a déclaré un Westbrook qui a reçu le soutien de Davis. « Il va nous donner beaucoup d’énergie, un saut qualitatif en défense. C’est un joueur spectaculaire et nous sommes très heureux de l’avoir parmi nous », a déclaré le pivot, conscient qu’on attend beaucoup de lui cette saison en Les Lakers de Los Angeles.