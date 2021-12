Russell Westbrook, la condamnation des Lakers de Los Angeles

Il ne trompe plus personne, la patience est à bout et Statistiques NBA ils ne cachent pas ce qui se cache derrière des chiffres aussi brillants car ils manquent de sens à un niveau compétitif. Russell Westbrook est incapable de changer sa façon de jouer, pas même lorsqu’il joue à côté James Lebron, l’un des meilleurs de l’histoire, et portant le légendaire T-shirt de Les Lakers de Los Angeles. Il n’a pas de remède, il a commencé comme ça et c’est comme ça que ça finira, entrant dans l’histoire de la ligue à cause de ses chiffres, mais pas à cause de la capacité d’offrir de la compétitivité à ses coéquipiers ou à cause d’épisodes de lutte acharnée pour de grands objectifs. . C’est l’antithèse du joueur que tout entraîneur et coéquipier aimerait avoir, le vers libre qui non seulement n’aide pas l’avenir de l’équipe, mais la nuit aussi énormément. Ils souffrent dans les Lakers et ce qui a été vu le jour de Noël a été la goutte qui a fait déborder le vase.

Matchs avec 30 % de tirs ou pire sur plus de 20 tentatives depuis que Russell Westbrook est entré dans la ligue : 40 – Ruisseau de l’Ouest 26 – Durcir, Lillard J’ai tourné 4-20 ce soir. Avec un triple-double. pic.twitter.com/Xw31LjJqoG – StatMuse (@statmuse) 26 décembre 2021

Quiconque n’a pas regardé le match pensera que Russ était l’un des meilleurs de son équipe grâce à son triple-double avec 13 points, 12 rebonds et 11 passes décisives, mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Son désir de leadership et ses conditions athlétiques lui permettent d’ajouter à ces aspects, sans que l’avenir collectif ne semble lui importer. Avec un rougissant 4/20 du terrain, Westbrook a grandement conditionné l’attaque de son équipe et a montré un manque d’intensité défensif flagrant. L’excellent jeu de Lebron n’a pas suffi à compenser tout ce qui reste du meneur, et c’est quelque chose qui se répète à plusieurs reprises cette saison puisque dans les matchs où le King a marqué plus de 30 points, les Lakers n’ont pu gagner que la moitié. .

LeBron James a une fiche de 6-6 cette saison lorsqu’il a marqué plus de 30 points. C’est le pire record d’un joueur avec au moins 10 de ces jeux. pic.twitter.com/wMlr690yu4 – StatMuse (@statmuse) 26 décembre 2021

Lebron James défend Westbrook malgré tout

Des données très maigres qui mettent en évidence les énormes problèmes de compétitivité d’une équipe subjuguée par le style de Russell Westbrook, qui a besoin d’une pléthore de serviteurs à sa disposition et qui semble se soucier plus de sa feuille de statistiques individuelle que de la capacité de l’équipe à gagner des matchs. Malgré tout ça, James Lebron est venu à sa défense sur ESPN. « Je pense qu’il joue dur et qu’il essaie tout, donc je n’ai rien à lui reprocher. Il doit continuer d’essayer », a déclaré un homme qui voit son rêve de gagner une nouvelle bague s’estomper et qui pourrait être aveuglé par son amitié avec Westbrook, depuis s’il s’agissait d’un autre joueur avec lequel il n’a aucune relation donne le sentiment qu’il serait déjà hors de l’équipe.

Premier match de LeBron à la Crypte : 39 points 9 CER 7 AST 3 STL 14-25 FG Il compte 4 matchs consécutifs à 30 points pour la première fois depuis 2018. Les Lakers en ont perdu cinq de suite. pic.twitter.com/HqvA7vjecl – StatMuse (@statmuse) 26 décembre 2021