Russell Westbrook, LeBron et les costumes d’Halloween d’autres Lakers deviennent viraux (Photos)

Les Lakers de Los Angeles ont une fiche de 3-3 sur l’année jusqu’à présent, bon pour la 8e place de la Conférence Ouest. Étant donné que beaucoup ont inscrit ce groupe au crayon pour une apparition aux finales de la NBA pendant l’intersaison, il est sûr de dire que les débuts ont été difficiles pour LA.

Cela dit, les Lakers ne semblent pas prendre à cœur le début cahoteux de cette saison. Cela ne les empêche pas de profiter des bonnes choses de la vie.

Comme Halloween.

Ce week-end, Russell Westbrook, LeBron James et un certain nombre d’autres ont assisté à des fêtes pour célébrer Halloween – et leurs costumes étaient extrêmement précis.

Les photos parlent d’elles-mêmes :

Russell Westbrook s’est déguisé en « Chuckie » et Trevor Ariza en « Le Joker » pour Halloween 2021 😂 pic.twitter.com/9y0W4lglhK – NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) 31 octobre 2021

LeBron, Russell Westbrook et Anthony Davis à la fête d’Halloween annuelle de LeBron ce soir. pic.twitter.com/g93vEOMZ0z – SFG👑 (@_xLakers) 31 octobre 2021

🎃 LeBron James, Russell Westbrook, Dwight Howard et Carmelo Anthony fantasiados pour Halloween. pic.twitter.com/CqCJOVl8O6 – Brasil violet et or (@PurpleAndGoldBR) 31 octobre 2021

Carmelo Anthony pour Halloween 🤯❤️‍🔥 pic.twitter.com/9h5Goco8JI – Jack Webster lll (@TheOnlyMiii) 31 octobre 2021

Grande image, la saison est encore jeune. De toute évidence, LA espérait prendre un meilleur départ, mais six matchs en six, c’est trop tôt pour paniquer. Pour le moment, les Lakers ont enregistré autant d’altercations avec les fans cette année que de victoires (deux via Russell Westbrook, une avec l’aimable autorisation de Rajon Rondo). Espérons que cela changera bientôt.

C’est un costume d’Halloween. https://t.co/xDN5ukIuKB – Jeu 7 (@game7__) 30 octobre 2021

Comme en témoigne cette fan de Laker qui est devenue virale pour son geste provocateur lors d’un match récent, les gens restent patients.

Cela dit, la patience est éphémère. À un moment donné dans un avenir prévisible, les Lakers doivent partir en courant. Parce que s’ils ne le font pas, ils pourraient rapidement devenir la super équipe la plus décevante de mémoire récente.

