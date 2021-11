Russell Westbrook prend le relais alors que les Lakers battent le Heat

Énorme victoire de Les Lakers de Los Angeles dans le prolongement avant chaleur de Miami au Staples Center qui quitte Los Angeles avec sept victoires en douze matchs et la Floride avec quatre défaites en onze matchs. La victoire des hommes de Frank Vogel’s est intervenue en prolongation après une belle remontée menée par Russell Westbrook dans les dernières minutes (il a touché deux paniers à la dernière minute, même s’il n’a pas réussi à marquer le triple vainqueur). Puis, en prolongation, les Angelenos ont eu plus de succès et ont fini par remporter la victoire 117-120 (Miami a eu plusieurs actions pour porter le match à une deuxième prolongation, mais a échoué).

Westbrook était le meilleur du duel. Il a fait des erreurs (jusqu’à huit défaites), mais il a été décisif et il a joué ce qu’il voulait en attaque pendant de nombreuses minutes. Il a terminé le duel avec 25 points (10 sur 22 en field goal), 12 rebonds, 14 passes et 2 contres (+10 avec lui sur le terrain pour les Angelenos). Malik Monk a contribué 27 points du banc et Anthony Davis a terminé avec 24 points (10 sur 23 tirs), 13 rebonds et 4 passes décisives. Avery Bradley a contribué 17 points et Carmelo Anthony et Wayne Ellington sont passés à 12 points d’une tête. Victoire qui donne le moral à l’équipe de Frank Vogel en l’absence de LeBron James et devant une équipe aussi puissante.

Pochette Russ.

PJ Tucker claque. Match nul sur ESPN. Balle des Lakers. pic.twitter.com/heZQ6Y1R4K – NBA (@NBA) 11 novembre 2021

La Chaleur, dans un nid de poule

Le Heat, après un départ écrasant, n’a pas réussi à enchaîner plusieurs victoires consécutives lors des derniers matchs. Hier, ils l’avaient en main, mais ils n’ont finalement pas réussi. Les 28 points et 10 rebonds de Bam Adebayo et les 27 unités de Tyler Herro n’ont pas suffi. Jimmy Butler a pris sa retraite blessé en première mi-temps après avoir souffert d’un problème à la cheville.