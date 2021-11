Russell Westbrook, problème pour les Lakers de Los Angeles

Il n’y a aucun moyen, l’irrégularité reste dans Les Lakers de Los Angeles et les défaites s’accumulent, mais le pire sont les mauvais sentiments. La défaite face aux Knicks révèle l’incapacité absolue de Russell Westbrook à diriger cette équipe avec solidité et continuité, confiant sa bonne performance à des débordements de pur talent et d’exubérance physique comme celui qu’il a fait en seconde période, ce qui a permis aux Angelenos de rêver avec le retour. Anthony Davis Il ne finit pas non plus par être un leader né et réfléchit à ses sentiments au niveau collectif dans des mots recueillis par ESPN, après que la franchise a déjà un solde négatif de 9-10 et que les alarmes se déclenchent par la dépendance absolue à Lebron James.

« Quand Russ parvient à faire ce déclic d’un compétiteur né, c’est un joueur capable de tout, mais nous avons besoin de lui pour nous aider tout au long d’un match, nous devons avoir sa meilleure version avec plus de continuité », a déclaré un Davis qui semble en avoir marre de l’arrogance de Westbrook, palpable lorsqu’il a été interrogé en conférence de presse sur ses revirements. « Je sais quand je fais des erreurs et je sais comment les corriger. C’est facile pour moi de faire des ajustements. J’ai essayé de me concentrer sur mon propre jeu en seconde période, de faire ma propre lecture du jeu et d’être agressif », déclare un homme qui est encore une machine à nombres. , mais il n’est pas capable de les transposer sous forme de triomphes.

Les Lakers de Los Angeles ont traîné 25 points dans un tiers de leurs rencontres cette saison.

Interrogé par tout cela, il était Franck Vogel, qui a analysé ce qui arrive à Les Lakers de Los Angeles dans cette partie de la saison. « Nous essayons toujours de trouver un moyen de mettre Russ à l’aise et de minimiser les situations où il peut se retrouver en détresse. Je pense que tout cela fait partie du processus d’acclimatation, mais nous y travaillons. Cela nous apporte un formidable esprit de compétition. et c’est quelque chose de basique quand Lebron n’est pas là », a déclaré l’entraîneur d’une équipe qui présente des statistiques vraiment médiocres à bien des égards, ce qui reflète fidèlement la raison pour laquelle ils ont de sérieux ennuis au niveau des qualifications.

Les Lakers ont une fiche de 9-10. Elles sont: 24e au classement net

25e au classement offensif

20e au classement défensif

28e en points alloués

29e en chiffres d’affaires par match

20e à trois par match Ils ont traîné par plus de 25 points dans 1/3 de leurs matchs cette saison. pic.twitter.com/WjyPWqcO8i – StatMuse (@statmuse) 24 novembre 2021