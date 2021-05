Russell Westbrook: Pushups petit-déjeuner et beaucoup de beurre d’arachide

Russell Westbrook (32), joueur des Wizards de Washington, a marqué l’histoire de la NBA en battant le record du triple double au pouvoir d’Oscar Robertson depuis 1974. De plus, il arrive que le meneur ait ajouté 182 en 940 matchs, tandis que Robertson a atteint 181 en 1 040.

Choisi avec le numéro 4 au repêchage de 2008, Westbrook a disputé une finale avec le Thunder en 2012 – il a été vaincu par le Miami Heat – et a été nommé joueur par excellence de la NBA lors de la saison 2016-2017. C’est pourquoi il a beaucoup de mérite que pour la quatrième fois au cours des cinq dernières saisons, le joueur est en moyenne à deux chiffres en points, rebonds et passes.

Et tout cela à un âge où de nombreux athlètes sont clairement en aval de la performance. C’est peut-être pour cette raison qu’il est intéressant de savoir quel est le secret du talentueux joueur nord-américain afin que leur performance sur le terrain ne soit pas affectée au fil des ans.

Dans une récente interview avec GQ, Westbrook dit que sa journée commence à 7 heures du matin avec quelques pompes. “Je suis un lève-tôt. Même si je me couche tard, j’aime me lever tôt. Je dors généralement 5 ou 6 heures: quand je dors 7 ou 8 heures, je me sens reconnaissant, mais ce n’est pas la norme. Curieusement, si je dors plus, je ne me sens pas mieux », explique le meneur, qui met également peu de temps à se mettre au travail. “La première chose que je fais, c’est entre 25 et 50 pompes pour activer mon corps“, Ajouter.

Le régime: les sandwichs depuis le lycée

En ce qui concerne ses habitudes alimentaires, le joueur des Wizars de Washington partage que le petit-déjeuner est son repas «préféré» de la journée. «Je prends généralement beaucoup de petit-déjeuner et cela peut varier selon les jours, mais j’aime boire omelette, pain grillé à l’avocat, fruits et jus de fruits. Parfois, j’aime aussi avoir des crêpes ou des gaufres au petit-déjeuner », dit Westbrook, qui a décidé de changer son alimentation.

“Pour le déjeuner et le dîner, j’inclus généralement poisson, salades, légumes ou pâtes, mais aussi des yaourts ou des smoothies. Pour le moment, je ne mange pas de viande car je voulais perdre du poids sans affecter mes performances. En vieillissant, je dois trouver de meilleures façons de garder mon corps dans une forme correcte et saine, afin de pouvoir faire ce que je veux faire, en particulier pendant les matchs. Avant, j’allais bien, mais j’avais l’impression d’être trop lourd », ajoute le joueur, qui reconnaît que Les sandwichs au beurre d’arachide et à la gelée l’accompagnent depuis ses années de lycée. «Ils m’aident pendant les matchs», dit-il.

Russell Westbrook a passé un record qui semblait impossible. Casey Sykes (.)

Eau alcaline à toute heure

De même, Westbrook dit que tout au long de sa carrière, il a été assez constant en matière de régime, mais ces derniers temps une meilleure hydratation. «J’aime boire beaucoup de jus, mais ce que je bois le plus, c’est de l’eau. J’ai appris plus sur ce que je bois»Explique le meneur, ambassadeur, partenaire et consommateur de Flow, une marque d’eau alcaline.

Quant à sa routine d’entraînement, en pré-saison, il reconnaît que courir à travers les dunes permet de renforcer ses jambes et d’améliorer sa résistance. Au cours de la saison, il se concentre sur d’autres aspects. “Je ne soulève pas beaucoup de poids. Je me concentre davantage sur la mobilité, les étirements et l’amélioration de la stabilité. Je veux m’assurer que mon corps est en phase pour performer au niveau que je veux », conclut le nouveau recordman de la NBA.