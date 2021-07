Russell Westbrook rejoint LeBron James et Anthony Davis aux LA Lakers pour former une autre super-équipe NBA, peut-être même plus grande que Michael Jordan et ses Chicago Bulls de 1996

in

Les LA Lakers mettent tout en œuvre pour remporter le titre NBA la saison prochaine et leur échange avec l’ancien MVP Russell Westbrook le dit avec insistance.

Les Wizards de Washington ont envoyé neuf fois All-Star Westbrook et deux futurs choix de repêchage de deuxième tour aux Lakers pour Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, Kentavious Caldwell-Pope et le choix n ° 22 dans le repêchage de cette année, qu’ils ont ensuite distribués au Indiana Pacers.

Russell Westbrook est maintenant un LA Laker

Westbrook est né à Long Beach, en Californie, qui est bien sûr dans la région de Los Angeles. Un retour aux sources, c’est bien, mais à 32 ans, Westbrook a été échangé pour aider les Lakers à gagner en ce moment.

Le meneur de jeu est un double champion des marqueurs qui a remporté le prix NBA MVP 2016-17. Il est trois fois leader en assistance et deux fois MVP All-Star, mais il n’a jamais remporté de titre NBA.

Il est devenu le premier homme à réaliser un triple-double en moyenne au cours d’une saison NBA en 2016-17, et il a répété cet exploit trois fois depuis.

La NBA compte désormais deux véritables super-équipes, les LA Lakers et les Brooklyn Nets.

Russell Westbrook, Anthony Davis et LeBron James ont déjà eu du succès dans l’équipe olympique américaine

Les Lakers ont LeBron James, Anthony Davis et Westbrook. Cela fait deux MVP et 34 apparitions All Star entre le trio.

Les Nets ont Kyrie Irving, James Harden et Kevin Durant. Ces trois hommes sont à leur apogée alors que James a 36 ans, mais LeBron est facilement l’un des plus grands joueurs à avoir jamais joué au jeu qui n’a remporté un championnat qu’il y a deux saisons.

Les Golden State Warriors accueilleront à nouveau Klay Thompson cette année, qui fera à nouveau une formidable zone arrière avec Steph Curry. Si vous prenez en compte Draymond Green ou même Anthon Wiggins, vous pourriez dire que Golden State est également une super équipe.

Les Brooklyn Nets ont une liste folle avec James Harden, Kyrie Irving et Kevin Durant

C’est l’ère de la NBA maintenant. Ces équipes sont sans doute plus empilées que les légendaires Chicago Bulls qui ont régné dans les années 1990 avec Michal Jordan au premier plan.

Soyons honnêtes : Michael Jordan est Michael Jordan. Avoir Jordan à son apogée dans n’importe quelle équipe était à peu près une super équipe. Pourtant, son principal lieutenant était Scottie Pippen et, des années plus tard, Dennis Rodman a également aidé à cet égard. C’était le trio de super équipe que Chicago avait.

Comment cela se compare-t-il aujourd’hui? Jordan était le chauffeur. Rodman a joué son rôle de protecteur de jante, de poseur d’écran et de rebondeur à la perfection tandis que Pippen était l’un des meilleurs joueurs à double sens de l’histoire de la NBA, seulement sous-célébré parce qu’il opérait à côté du GOAT lui-même, Michael Jordan.

Le Big 3 de Michael Jordan mettait en vedette Scottie Pippen et Dennis Rodman

Les Lakers ont constitué un formidable trio, mais ils ont beaucoup de travail à construire autour d’eux. Les Violet et Jaune avaient le 21e meilleur pourcentage de trois points de la ligue la saison dernière et ils ont besoin de tireurs.

Westbrook est à 30,5% sur trois dans sa carrière et n’est pas la réponse, mais il a une forte influence sur le jeu à bien d’autres égards et soulage James, en particulier.

S’ils peuvent mettre des swingmen trois et D autour d’eux, les Lakers semblent être un excellent pari pour remporter le titre, mais c’est un gros si. Westbrook ne s’est pas très bien mélangé avec James Harden, également dominant dans le ballon, à Houston, il est donc difficile de dire à quoi ressemblera le fonctionnement avec LeBron.

À l’inverse, Brooklyn avait le deuxième meilleur pourcentage de trois points de la ligue l’année dernière et a trouvé un moyen de lancer une attaque qui comprend Harden, Irving et Durant. Le seul inconvénient était qu’ils ne pouvaient pas en faire plus à cause des blessures.

Anthony Davis et LeBron James ont aidé LA à remporter le titre en 2020, mais le paysage a changé

Les blessures sont également ce qui a fini par embourber les Lakers en séries éliminatoires. Mais maintenant, avec leur trio de superstars et un autre ancien All Star à Andre Drummond au centre, ils ont le noyau d’une équipe sérieuse.

Le problème avec les super-équipes, c’est que les gros titres ne sont qu’une partie du puzzle. C’est ainsi que vous construisez le reste de la liste qui vous porte sur la ligne et on pourrait dire que c’est ce que les Bulls ont fait de mieux autour de la plus grande pièce maîtresse imaginable.

Prenez les Warriors 2015-16 par exemple. Ils ont battu un record de 73-9 – qui a battu le record des Bulls de 1995-96 de 72-10 – avec le noyau de Curry, Thompson et Green. Mais, autour d’eux, ils avaient des talents comme Andre Iguodala, Harrison Barnes, Shaun Livingston, Festus Ezeli, Mareese Speights et Andrew Bogut et ils ont tous continué de diverses manières.

Ils ont dû sacrifier un certain nombre de ces talents pour permettre à Durant de les rejoindre la saison suivante, et leur bilan était légèrement pire à 67-15. Mais, ils ont remporté le titre avec Durant, tandis que la saison précédente, ils ont perdu une avance de 3-1 en finale pour – attendez – LeBron James et Kyrie Irving.