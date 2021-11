Russell Westbrook se bat avec Ref pendant le match des Lakers (vidéo)

Les Lakers de Los Angeles ont entravé une victoire de 126-123 sur les Charlotte Hornets lundi soir.

Russell Westbrook a marqué 17 points sur 5 tirs sur 15, distribué 14 passes décisives et pris 12 rebonds. Naturellement, parce qu’il est ce qu’il est, il a également réussi à retourner le ballon sept fois.

L’un des moments marquants mettant en vedette Westbrook du jeu, cependant, n’avait rien à voir avec son jeu.

Au contraire, cela le mettait en scène dans une bagarre avec un arbitre.

Les choses ont commencé à éclater à la fin du quatrième quart lorsque Austin Reaves a été appelé pour une faute de tir sur LaMelo Ball. Carmelo Anthony a fini par traverser la peinture avant le lancer franc de Ball, ce qui a entraîné le deuxième retard de pénalité des Lakers de la nuit et une faute technique automatique.

Cela a enragé Westbrook, qui a choisi de discuter avec l’arbitre qui a appelé Anthony pour la technique, gagnant ainsi sa propre faute technique dans le processus.

Après le match, Westbrook a parlé aux médias et a expliqué ce qui s’était passé.

« L’arbitre était un peu contrarié. Je ne sais pas pourquoi, mais il m’a crié dessus, et je lui ai dit « ne me crie pas dessus ». Je ne suis pas ton enfant, j’ai mes propres enfants. Ne me parle pas comme si j’étais ton enfant. Alors il m’a donné un technicien. Je suis d’accord avec ça cependant », a déclaré Westbrook. «Je comprends qu’il y a des moments difficiles, mais nous sommes tous des hommes adultes. Et si je vous parle avec respect, les arbitres devraient faire de même.

Jusqu’à présent cette saison, Westbrook a attiré plus d’attention pour ses combats et ses explosions que tout ce qu’il a réalisé sur le terrain. Onze matchs dans la saison et il a inexplicablement réussi à se battre avec non pas un, mais deux fans différents. Aïe. Et maintenant, ajoutez ce gâchis avec les fonctionnaires par-dessus.

Il y a une raison pour laquelle l’entraîneur-chef des Lakers, Frank Vogel, se lasse des singeries de Westbrook. La production sur le terrain ne justifie pas le bruit hors du terrain.

Espérons que Westbrook trouve un moyen de le réunir éventuellement. Parce que s’il ne le fait pas, son acquisition restera dans l’histoire de l’équipe comme un désastre absolu.

