Russell Westbrook sème les premiers doutes chez les Lakers de Los Angeles

20/10/2021 à 16h34 CEST

Joël Xaubet

Depuis son arrivée en championnat, Russell Westbrook Il a été un joueur extrême, soit vous l’aimez, soit vous le détestez. Son caractère et son style de jeu sont uniques et bien qu’il soit capable d’atteindre des jalons inaccessibles, tels qu’un triple-double moyen en quatre saisons différentesIl est également capable de signer des matchs désespérés, soit en raison de son manque de réussite, de sa mauvaise prise de décision ou de son peu d’implication défensive. Ce matin la garde californienne a eu une de ces nuits où rien ne sort.

Quelques pourcentages à oublier

Dans la défaite des Lakers contre les Warriors, Russ n’a marqué que 8 points, avec un 4/13 en placement et en ajoutant 4 défaites et avec un +/- de -23.

Le meneur n’a jamais été un spécialiste du tir, et bien que ses pourcentages n’aient jamais été élevés, il n’a jamais eu une saison supérieure à 50%, la performance d’hier soir était très loin de la capacité réelle d’un Westbrook qui a enchaîné trois saisons de suite en changeant d’équipe.

Lebron et Davis ne doutent pas de leur partenaire

Ses coéquipiers voulaient prendre le fer, le chef d’équipe, Lebron James a blâmé ses nerfs pour avoir fait ses débuts à domicile: « Je suis sûr que beaucoup de choses lui traversaient l’esprit, il vient de Los Angeles et il a grandi en regardant jouer les Lakers. Je ne peux pas imaginer combien de membres de sa famille sont venus le voir aujourd’hui. » De plus, si quelque chose a caractérisé Westbrook tout au long de sa carrière, c’est son éthique de travail et son autocritique, quelque chose que son autre partenaire, Anthony Davis, a également apprécié : « Il est très dur avec lui-même, pour le calmer. Je lui ai dit que j’avais perdu mes trois premiers matchs avec les Lakers, tout s’arrangera« .

Quant à ton jeu, Westbrook a toujours été un joueur très dominant avec le ballon, maintenant, à Los Angeles doit s’adapter à un système où celui qui a le ballon est Lebron et il doit orbiter autour de lui comme les autres joueurs, quelque chose qui peut lui prendre un certain temps à s’adapter selon son entraîneur Frank Vogel : « Il doit assimiler notre jeu et notre culture, trouvera le chemin, mais c’est difficile quand on a l’habitude d’avoir toujours le ballon. «

Après cette première mise en scène, Westbrook devra renverser son mauvais départ avec les Lakers, et il le fera contre certains Soleils de phénix qui viennent pour arriver à Finales et ils ne faciliteront pas les choses pour les Lakers.